Rykket ut til alvorlig voldshendelse

Politiet har foreløpig gått ut med lite informasjon om hendelsen det ble meldt om på Twitter klokken 19.15, men da RA var i området ved Løvdahls gate og Steingata var både uniformerte og sivile politifolk i arbeid. En hundepatrulje er også i sving, og kriminalteknikere skal ifølge NRK ha kommet til området. Et vitne NRK snakket med skal ha hørt et høyt skrik like før politiet kom.

– Det pågår politiarbeid på stedet. Kriminalteknikere er kalt ut. Det vil komme en pressemelding når politiet har bedre oversikt i saken, er så langt politiets eneste informasjon i saken.

Politiet gjør også søk inne på kirkegården, og både legebil og ambulanse er i området.

Artikkelen oppdateres.