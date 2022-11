31 dagers rettssak etter drapet på Birgitte Tengs

I alt har påtalemyndigheten satt av 31 dager til rettssaken mot 52-åringen som er tiltalt for drapet på tenåringsjenta 6. mai 1995. I Haugaland og Sunnhordland tingrett, der saken starter mandag, er det lagt opp til en storstilt bevisførsel hvor blant annet venninner av Tengs skal fortelle om vennskap og fester, og om de pleide å haike langs veien. Vitner fra åstedet er innkalt for å fortelle om sine observasjoner.

Ifølge påtalemyndighetens bevisoppgave vil det bli et tema hvordan vitners hukommelse er blitt preget av at det er 27 år siden forbrytelsen fant sted.

Over én rettsuke er satt av til å gjennomgå de biologiske sporene og nye DNA-funn som er gjort i saken. Det er nettopp disse funnene som virkelig ga politietterforskerne et nytt gjennombrudd i den uløste drapssaken i fjor da 52-åringen ble pågrepet.

Da tiltalen ble tatt ut i oktober, uttalte statsadvokat Thale Thomseth at påtalemyndigheten ikke kan gå til retten med en straffesak uten å være overbevist om at bevisene holder til domfellelse.

– Uten at jeg kan gå i detalj om hva som skal legges fram i retten, kan vi si at DNA vil bli svært sentralt i saken, og da særlig funnene som ble gjort etter at saken ble tatt opp på nytt i 2017, sa Thomseth.

– Ubehagelig

52-åringen forsvares av advokatene Stian Kristensen og Stian Bråstein. Før helgen ville forsvarerne ikke gå i detaljer om hvordan de planlegger å føre saken på vegne av klienten.

– Det er selvfølgelig ubehagelig for ham. Han opplever å være beskyldt for en forferdelig handling som han sier han er fullstendig uskyldig i. Samtidig tror jeg det skal bli godt for ham å komme i gang, sa Stian Bråstein til NTB.

Ifølge advokat Kristensen vil klienten nekte straffskyld etter tiltalen om drap under særdeles skjerpende omstendigheter.

I forkant av rettssaken har tingretten avklart hva slags mediedekning saken skal ha. Mediene er gitt tillatelse til å filme deler av rettsforhandlingene, men 52-åringen vil ikke bli filmet, fotografert eller tillate at stemmen hans gjengis fra overføringen.

Moduskandidat

Advokatene vil trekke fram alt de har kommet over i den massive etterforskningen som kan skape den minste tvil om at det var han som drepte 17-åringen natt til 6. mai 1995.

52-åringen var tidlig utpekt som en av de såkalte moduskandidatene i politiets etterforskning for over 25 år siden. Han hadde flere dommer på seg, blant annet gjentatte ganger for tyveri av kvinneklær og sko, og han har vært involvert i flere voldsepisoder.

Likevel ble det fetteren til Birgitte Tengs og ikke han, eller noen av de andre politiet hadde i søkelyset, som ble straffeforfulgt da straffesaken ble behandlet i rettsvesenet første gang i 1997.

Unik DNA

Da saken ble tatt av den nystartede cold case-gruppen i 2016, fikk imidlertid saken en ny dynamikk. I et blodspor på strømpebuksen til Birgitte Tengs ble det funnet DNA-materiale som ble sporet tilbake til 52-åringens slektslinje. Senere ble det kjent at DNA-profilen i tillegg hadde en genmutasjon som innebar at det bare kan være 52-åringen selv funnet kan stamme fra.

Påtalemyndigheten har satt av over én uke til gjennomgang av DNA-bevisene i saken. Forsvarerne vil ikke fremme noen egne DNA-eksperter som vitner under saken, men vil bruke kreftene på kritisk utspørring av de rettsoppnevnte sakkyndige.

– Det er i alle fall gjort en ekstremt stor mengde analyser opp gjennom årene, og flere av dem som står bak, vil vitne under gjennomgangen i retten, sier Bråstein til NTB.

Mange spørsmål

To rettsoppnevnte sakkyndige, doktor Jonathan Paul Whitaker og professor Peter Gill, har levert en sakkyndig rapport i saken, og deres vitnemål vil avslutte DNA-gjennomgangen

– Jeg vil ikke kommentere hvordan vi tenker å gå fram i retten, men det kommer til å bli stilt mange spørsmål rundt kjønnsmarkeringene i DNA-analysene. Dette vil være sentralt for alle aktørene, sier Bråstein.

Det er satt av åtte uker til saken i retten, hvor også fetteren til Birgitte Tengs er kalt inn som vitne. Det er ventet stor interesse rundt gjennomføringen, og domstolen har satt av tolv plasser inne i rettssalen til vanlige tilhørere, i tillegg til presse som dekker saken. Det vil også bli overført opptak av forhandlingene til en annen sal som også vil være åpen for publikum som ønsker å følge saken. (©NTB)

Drapet på Birgitte Tengs

* 17 år gamle Birgitte Tengs ble drept på Karmøy 6. mai 1995. Hun var blitt tatt kvelertak på og blitt utsatt for massiv vold mot hodet. Ifølge obduksjonen døde jenta av hodeskadene hun var påført.

* Drapsofferets fetter ble to år etterpå pågrepet og senere tiltalt for drapet. Han ble dømt i Karmsund herredsrett (tingretten), men frikjent for straff i Gulating lagmannsrett i 1998. I en sivil straffesak ble han dagen etter frifinnelsen kjent skyldig og dømt til å betale erstatning til Birgitte Tengs’ foreldre.

* 1. september i fjor pågrep politiet en mann i 50-årene på Haugalandet og siktet ham for drapet på Birgitte. Mannen siktes også for drapet på Tina Jørgensen i Stavanger i 2000. Denne siste siktelsen frafaller politiet 31. oktober i år.

* Nye undersøkelser av DNA-materiale i den 27 år gamle saken peker mot 52-åringen.

* 17. oktober i år offentliggjøres tiltalen mot 52-åringen. Den er tatt ut av statsadvokat Nina Grande og lyder på drap etter den gamle straffeloven av 1902, og at det foreligger skjerpende omstendigheter. De skjerpende omstendighetene er foruten den massive volden offeret ble utsatt for, også en voldtekt.

* 31. oktober frafaller politiet siktelsen om drap på Tina Jørgensen.

* 4. november frifinner Agder lagmannsrett fetteren til Birgitte Tengs i erstatningssaken.

* Rettssaken mot 52-åringen starter i Haugaland og Sunnhordland tingrett i Haugesund mandag 7. november

* Det er satt av åtte uker til rettssaken.

* Den tiltalte 52-åringen har hele tiden opprettholdt at han nekter straffskyld.

