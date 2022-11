– Jeg skjønner ikke at noen kan leve med et drap på samvittigheten

Hvem: Erlend Frafjord

Hva: Journalist og forfatter av boken «Da Tina ble drept»

Hvorfor: Nylig avsluttet politiet den nye etterforskningen av drapet på Tina Jørgensen (20) i Stavanger i 2000. 52-åringen som er tiltalt for drapet på Birgitte Tengs (17) i Kopervik i 1995, er også siktet for drapet på Jørgensen. I innstillingen til statsadvokatene har politiet anbefalt at siktelsen blir henlagt.

– Først av alt – hva tenkte du da det ble gjort en siktelse i Tina-saken, og Birgitte-saken, etter så mange år?

– Hvis du tenker på den dagen det ble offentliggjort DNA-match for han som nå er tiltalt for Birgitte-drapet, så kom det nærmest som et sjokk på meg siden DNA-et hans hadde vært undersøkt tidligere mot funn på Birgitte. Dette sier noe om hvor store framskritt analysemetodene har vært gjennom bare de siste årene.

– Kan du si litt om sannsynligheten for sammenheng mellom disse to sakene?

– Det er heldigvis svært få mennesker i Norge som har et så ekstremt drapsmodus at de overfaller og dreper tilfeldige kvinner utendørs som de ikke kjenner fra tidligere. Når vi vet at han som nå er tiltalt for Birgitte-drapet også var i Stavanger den helgen Tina forsvant, så er det ganske høy sannsynlighet for at han også har noe med dette å gjøre. Men sikre kan vi selvsagt ikke være.

– Hva tenker du om at Tina-saken nå går mot henleggelse?

– Så lenge man ikke hadde fellende beviser mot Karmøy-mannen i Tina-saken var det helt riktig av politiet å innstille på henleggelse. Slik må systemet fungere.

– Hvorfor valgte du å skrive bok om Tina-saken?

– Det var en uoppklart sak hvor jeg følte at allmennheten hadde fått lite innsikt i det som foregikk under etterforskningen. Det ønsket jeg å grave meg ned i.

– Hvordan var det å skrive denne boken? Var det noe som ga spesielt inntrykk?

– Jeg er glad for at jeg klarte å avdekke så mye fra etterforskningen som tidligere aldri hadde vært kjent. Det tror jeg var medvirkende til at Kripos valgte å gjenoppta saken. Men det som gjorde mest inntrykk på meg var å møte Tinas familie og vennene hennes. Da skjønte jeg hvor mye hun hadde betydd for så mange, selv om hun bare fikk leve i 20 år. Særlig Torunn, Tinas mor, har gjort et sterkt inntrykk på meg med sin styrke etter å ha mistet begge døtrene.

– Tror du vi noen gang får vite hvem som drepte Tina? Hvordan eventuelt?

– Jeg håper at han som drepte Tina en dag vil legge kortene på bordet. Jeg skjønner ikke at noen kan leve med et drap på samvittigheten. Og det er en myte at folk kan fortrenge slikt.

– Hvordan tror du den nye etterforskningen av begge disse sakene påvirker lokalmiljøet?

– På Karmøy vil det være bra om man nå får satt en endelig sluttstrek i saken. Den skandaløse politietterforskningen fra 1990-tallet har skapt dype sår i lokalsamfunnet. Den nye etterforskningen av både Tina- og Birgitte-drapene har holdt en langt høyere kvalitet. Politiet har blitt proffere med årene.

– Vil en dom i Birgitte-saken ha en betydning for Tina-saken?

– Ikke annet enn at det øker sannsynligheten kraftig for samme drapsmann i begge sakene, slik jeg redegjorde for i et tidligere spørsmål.

– Så har vi faste spørsmål. Hvilken bok har betydd mest for deg?

– «Den usannolika mördaren» av Thomas Pettersson om drapet på Olof Palme. Et fantastisk stykke journalistikk om en katastrofal etterforskning. Har lest den mange ganger.

– Hva gjør deg lykkelig?

– Det er når familien og barna har det bra. Jeg har sluttet å tro på muligheten for å oppnå lykke på egen hånd.

– Hvem var din barndomshelt?

– Kjell Schou Andreassen, fotballtrener og pedagog. Han var en god kamerat av min far, og mye på besøk hjemme hos oss. Schouen hadde en karisma og en type offensiv personlighet som jeg aldri har opplevd hos noe annet menneske. Jeg har forsøkt å bruke hans treningsprinsipper de siste seks-sju årene på lag jeg har trent i Viking. Med suksess.

– Hva misliker du mest ved deg selv?

– Jeg kan opptre vel impulsivt i mange sammenhenger, og det har ført meg inn i en del trøbbel. Det koker ofte under den rolige overflaten.

– Hva gjør du når du skeier ut?

– Før: Dro for mye på byen. Nå: Spiser for mye chips.

– Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for/ mot?

– Det er her jeg ikke skal opptre impulsivt, og svare noe som vikler meg inn i trøbbel. Så da svarer jeg pass.

– Er det noe du angrer på?

– Jeg er flink til å legge ting bak meg. Gårsdagen får man aldri gjort noe med.

– Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– En heismontør, eller psykolog. Helst en kombinasjon. Jeg liker dårlig slike situasjoner.