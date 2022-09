Stor interesse for Eventyrstien: – 10.000 påmeldte

Denne uken arrangeres Eventyruka og Eventyrstien i fullskala for først gang siden pandemien.

– Dette er en uke med eventyr og fortellinger mest for barn, men også for voksne. Vi retter søkelyset mot vår store eventyrskatt. Med drama, fortelling, høytlesing, musikk, sang, dans og samvær skal barnehager, skoler og byen for øvrig preges av eventyr og fortelling. Barn og voksne skal få en umiddelbar opplevelse av eventyrenes verden i en ikke-kommersiell ramme, sier prosjektleder Cathrine Stølsvik, til RA.

Hun er tydelig på at høydepunktet i Eventyruka er Eventyrstien som gjennomføres fredag 30. september i Sandvedparken.

– Da ønsker vi velkommen til 10.000 publikummere som får oppleve et eventyrlig vandreteater langs parkens stier. Parken er stemningsfullt belyst og det er innslag av både dans, drama, musikk og kunstinstallasjoner, sier prosjektlederen.

– Hvordan blir årets Eventyruke i forhold til i fjor?

– Årets Eventyrsti blir i fullskala i år. Det betyr at vi benytter oss av hele parken fra Brugata i nord til Skeilunden i sør. I fjor ønsket vi 2500 publikummere velkommen til to forestillinger. I år ønsker vi velkommen til 10 000 publikummere i tidsrommet 18.00-20.30. I dette tidsrommet kan publikum komme og gå som de vil.

Prosjektlederen sier responsen har vært formidabel, og at det i forrige uke, en uke før arrangementet, ble fullbooket påmelding til Eventyrstien.

– Populariteten skyldes nok at det er stemningsfullt, gratis, og det er ute. Det unge aktører – kulturskoleelever og videregående skole. I tillegg er det annerledes og det samler hele familien i flere aldre og generasjoner. En opplevelsesrik kveldstur i parken er nok fint for mange, sier Stølsvik.

Oppfordringer fra kommunen

For å unngå lange køer oppfordrer Sandnes kommune til å starte vandringen i parken til ulikt tidspunkt. De anbefaler familier med små barn å komme tidlig, og at de eldre barna kommer senere når mørket faller på. Dette for å unngå kø under arrangementet.

Kommunen gjør oppmerksom på at det ikke er flere billetter til Eventyrstien igjen, og ber de som ikke har fått billett om å ikke komme til Sandvedparken under arrangementet.

I tillegg påpeker kommunen at parkeringsplassen i Sandvedparken er rigget for aktører. – Det vil derfor ikke være mulig å kjøre eller parkere i Kvellurveien. Kommunen håper besøkende prioriterer sykkel, gange, buss eller tog denne kvelden.

Viktig arena

Eventyruken ble arrangert første gang i 2005, etter initiativ fra enkeltpersoner som hadde en idé rundt eventyr og fortellerkunst og ønsket om å lage et faglig godt innhold i en barne- og familiefestival.

Stølsvik påpeker at Eventyrstien har blitt en fantastisk og viktig arena for kulturskoleelever og elever ved videregående for utøvelse av sin kunstform foran et publikum.

– I løpet av Eventyruka er det flere målgrupper. Gjennom uken, mandag-fredag, er det lesestund for barnehager på biblioteket, og ute i skolene besøker fortellere 2. trinn. Eventyrstien er et familiearrangement, sier prosjektlederen.

Eventyruken er et felles løft av Sandnes kommune, Kulturavdeling, Sandnes Kulturskole, Sandnes bibliotek, Vågen videregående skole, Sandnes kommune, Park, idrett og vei og Bydrift og Klippen Lys og Lydsystemer.