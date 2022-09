Slik vil de gjøre det bedre for biene i byen

– Insekter har avgjørende betydning for en natur i god tilstand og for matproduksjonen på jorden. I flere internasjonale forskningsrapporter er det slått fast at bestandene av insekter går ned verden over. I Norge er flere insektarter truet, og bestandene står i fare for å dø ut, sier Kjartan Alexander Lunde, leder av Rogaland Venstre og medlem av Klimarådet i fylkeskommunen.

Han forteller at Venstre i fjor fikk gjennomslag for at det må tilrettelegges for bievennlige busskur i byområdene i Rogaland.

– Vi i Venstre jobber kontinuerlig for å se hvordan vi kan tilrettelegge for pollinerende insekter og ta vare på naturen, påpeker han.

Nå behandles saken i de ulike utvalgene i fylkeskommunen. Onsdag skal saken opp i Samferdselsutvalget, før saken skal videre til Fylkesutvalget og Fylkestinget.

I saken vurderer fylkeskommunen ulike løsninger for hvordan man kan bidra til å forbedre forholdene for bier og andre pollinerende insekter. I saksdokumentene påpekes det at nasjonale og regionale føringer vektlegger viktigheten av å legge bedre til rette for pollinerende insekter, deriblant humler.

Fylkesdirektørens vurdering er at det ses nærmere på hvilke tiltak som gir best nytteeffekt:

Nye grønne tak på léskur.

Andre løsninger i tilgrensende områder. (For eksempel blomsterbed, digital kartoversikt over viktige områder for pollinerende insekter og tett dialog med kommunene.)

Eller en kombinasjon av disse.

«Andre løsninger i tilgrensede områder» vil være aktuelt for de tre største byene i fylket – Haugesund, Sandnes og Stavanger.

I saksdokumentene påpekes det at tilgrensende områder har den fordelen at de er større, og kan dermed ha større effekt. Léskur er mindre i areal, men kan fungere som nødvendige mellomstopp mellom de større blomsterarealene, ettersom insektene vanligvis ikke flyr lenger enn 150–200 meter om gangen.

Saken drøfter også muligheten for å bygge om léskur i dagens driftskontrakter sett opp mot å vente til neste periode for driftskontrakter for léskur.

Av konkurransehensyn er det ifølge saksdokumentene en fordel at dette blir med i en ny anbudskonkurranse og ny kontrakt. Fylkesdirektøren ønsker å innarbeide en opsjon på 10–30 grønne, bievennlige tak i nye driftskontrakter for léskur i Bussveien, Stavangerregionen for øvrig og Haugalandet, som vil bli gjeldende i henholdsvis 2023 og 2026.

Antall grønne léskur er ikke bestemt, fordi det gjenstår å vurdere behovet for Haugesund, Sandnes og delvis Stavanger sentrum. Arbeidet med å utforme nye driftskontrakter for léskur langs fylkesveiene i Stavangerregionen og Bussveien er allerede i gang.

– Det er et godt initiativ og kjekt at fylkesdirektøren kommer tilbake med god måte vi kan få til dette på. Venstre har arbeidet lenge med forskjellige måter vi kan ta bedre vare på bier og andre pollinerende insekter. Dette er et godt eksempel på en måte å gjøre det på, sier Lunde.

Kritisk trussel

Mette Vabø og Kjartan Alexander Lunde (Stein Roger Fossmo)

– Hva kan konsekvensen være om man ikke legger til rette for å forbedre forholdene for biene?

– Insektdøden er en kritisk trussel som rammer hele vårt økosystem. Uten insekter – ingen pollinering av blomster, frukt og bær. Insektene er avgjørende for blant annet fuglelivet og for amfibier. Nettopp derfor må vi både gjøre tiltak nasjonalt og lokalt, sier Lunde.

Han mener bivennlige tak på busskur er ett av mange tiltak som vi trenger for å ta vare på pollinerende insekter.

Har du andre tanker om hva som burde bli gjort?

– Venstre fikk i regjering i 2021 vedtatt en nasjonal tiltaksplan for å ta bedre vare på pollinerende insekter i årene framover. Så det skjer ting nasjonalt, men vi må arbeide både nasjonalt og lokalt for å ta vare på pollinerende insekter i tiden framover.

Arter forsvinner i Europa

I saksdokumentene understrekes det at humler, bier og andre pollinerende insekter er nødvendige for at blomstrende planter skal kunne formere seg. Det påpekes også at i Europa har flere humlearter og andre biearter forsvunnet, og at forskning viser en sammenheng mellom tap av disse artene og nedgang i antall blomsterplanter til blant annet grønnsaker, frukt og bær.

Grønne korridorer med vegetasjon langs bynære strøk, sammen med etablering av flere matfat i sentrum, vil kunne virke positivt inn på pollinerende bier i nærliggende jordbrukslandskap, hvor matproduksjon er sentralt. Siden mange pollinerende insekter ikke flyr stort lenger enn 150–200 meter på jakt etter nektar og pollen, er det viktig å spre soveplasser, tilholdssteder for hvile og matfat jevnt i byene, samt til og fra nærliggende områder.

Ettersom léskur i sentrum er plassert i relativ nær avstand til hverandre, vil insektene være i stand til å forflytte seg mellom disse, heter det i saksdokumentene. Grønne tak på léskur i kombinasjon med grønne naboområder og korridorer kan bidra til at pollinerende insekter ledes ut og inn av bykjernen. Strategisk plassering av pollen- og nektarrik vegetasjon vil kunne fungere som transportårer inn og ut mot større områder med mattilgang, og bidra til at insekter finner veien til nærliggende jordbrukslandskap og andre beiteområder.