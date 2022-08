Energibransjen er klar for endring

Undersøkelsen er gjennomført av ONS og RENAS, og ble presentert på en pressekonferanse tirsdag formiddag.

– Vi var gledelig overrasket over at det var en såpass stor enighet i energibransjen om en overgang til sirkulær økonomi, sier Bjørn Arild Thon, administrerende direktør i RENAS.

– Samfunnet har et negativt inntrykk av energibransjen, og vi tror at resultatene fra denne undersøkelsen understreker industriens sterke intensjon om å gjøre ord om til handling, slik at alle sektorer kan samarbeide mer effektivt, legger han til.

– Klimakrisen er den største trusselen vi noen gang har stått ovenfor, og undersøkelsen viser at energibransjens hastverk – hvor 50 prosent av de som svarte mente overgangen mot sirkulær økonomi gikk for sakte. Energibransjen vil utvikle seg, og er nå klar for å designe, bygge og realisere en sikker og pålitelig energiframtid, sier Jon Are Rørtveit, visepresident for ONS.

Fakta: Hva er sirkulær økonomi?

I en sirkulær økonomi må produktene vare så lenge som mulig, repareres, oppgraderes og i større grad brukes om igjen. Når produktene ikke kan brukes om igjen, kan avfallet materialgjenvinnes og brukes som råvarer i ny produksjon. Slik utnytter vi de samme ressursene flere ganger og minst mulig går tapt.

(Kilde: Miljødirektoratet)

– Ivrige selskaper

– Vi ser at selskaper på årets ONS er ivrige etter å demonstrere nye forretningsmodeller og innovative produkter som omfavner fornybar energi, CCS, og smarte løsninger, sier Rørtveit.

Selv om det er en enighet om at en hurtig overgang til sirkulær økonomi er nødvendig, mener fortsatt et flertall (61 %) at det er urealistisk for olje og gassindustrien å gå over til en sirkulær økonomi innen de neste fem årene.

De fleste som svarte på undersøkelsen (55 %) mener det er viktig å beskytte konsumere og sikre energi-pålitelighet, for å få til en god overgang til sirkulær økonomi.

– Undersøkelsen viser at det er viktig å tilby en sikker og praktisk overgang, for å sikre energi pålitelig, påpeker Thon i RENAS.

På pressekonferansen påpekes det også at et overraskende funn fra undersøkelsen, er at mange mener den største utfordringen for overgangen til sirkulær økonomi er en mangel på statlig inngrep – enten i form av regulering eller ved å tilby insentiver til operatører og leverandører.

– Dette er grunnen for at ONS er viktig. Vi samler globale ledere, slik at de kan møtes og finne løsninger som vil sikre en praktisk og sikker overgang til sirkulær økonomi. De fleste som deltok på undersøkelsen mener vi trenger at regjeringer, investorer og forretningsledere tar grep.