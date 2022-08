Elon Musk på ONS: – Vil takke Norge

En av de mange nok har gledet seg til å se på scenen, var Tesla-sjef Elon Musk. Han ble fulgt tett av mediene fra privatjetflyet hans passerte Island på vei mot Norge, til han inntok ONS-hovedsalen på Tjensvoll i Stavanger. Musk fikk salen til å humre godt flere ganger i løpet av sin taletid.

Tesla-gründer Elon Musk på plass under ONS (Offshore Northern Seas) i Stavanger mandag. (Carina Johansen/NPK)

Han takket blant annet norske myndigheter for støtten til fornybar energi og sa han mener at Norge gjør en forskjell.

– Jeg elsker Norge, sa Musk til stor applaus da han inntok scenen på energikonferansen.

Musk hadde også flere gode ord om Norges bidrag når det gjelder den globale kampen mot grønn omstilling.

– Jeg vil takke lederne i Norge for deres langvarige støtte til elbiler og fornybar energi. Dere har virkelig utgjort en forskjell, så tusen takk, sier Tesla-sjefen.

Han snakket om utsiktene for bilindustrien, hvor nybilsalget stadig blir mer dominert av elbiler.

– Jeg tror vi vil se en enorm forandring der de neste 10–15 årene. Innen 2030 vil kanskje halvparten av alle nye biler være elektriske. Innen 2035 vil det kanskje være 80 prosent.

– Om du ser på gatene her i Norge, ser man allerede en utgave av dette. De fleste nye bilene her er elbiler. Det er fantastisk, så igjen – tusen takk. Det er ganske kult, sa han til stor latter i salen.

Brannalarm og protest

Midt under Elon Musk sin tale på åpningskonferansen gikk brannalarmen i DNB-arena, hvor blant annet pressesenteret er. Deler av bygget ble evakuert, men alarmen har foreløpig ikke hatt konsekvenser for det offisielle programmet på konferansen, og alarmen var ikke hørbar i konferansesalen hvor Musk talte.

Det var på forhånd varslet at en aksjonist av Stopp oljeletingen-kampanjen ville utløse brannalarmen under åpningen av ONS 2022. Deretter skulle andre deltakere tagge «Stopp oljeletingen» på inngangen.

Talsperson for aksjonen er Vebjørn Bjelland Berg fra Stavanger. (Bjørn G. Sæbø)

Oljeaktivistene krever at regjeringen erklærer umiddelbar stans i all videre oljeleting og legger fram en plan for rettferdig omstilling for dagens oljearbeidere.

– Dette skjer som et uttrykk og benyttelse av ytringsfriheten for å øke bevisstheten i samfunnet om de forferdelige økonomiske- og sikkerhetsmessige konsekvensene av videre satsing på olje- og gass, ifølge aktivistene.

Åpnet av kronprinsen

Det var kronprins Haakon som sto for den offisielle åpningen av energimessen ONS mandag morgen. Dette er første fullskala ONS siden 2018.

ONS (Offshore Northern Seas) i Stavanger. Stavanger, Norway 20220829. Kronprins Haakon taler under åpningen av Offshore Northern Seas (ONS) i Stavanger mandag. Foto: Carina Johansen / NTB / NPK (Carina Johansen/NPK)

– Det er ikke mulig å nå klimamålene våre uten innovasjon, investering og ny teknologi. Vi trenger rimelig, sikker og ren energi. Dette er stedet, og dette er tiden – vi er de med muligheten til å faktisk gjøre en endring. Den beste måten å spå framtiden, er å lage den, sier Kronprinsen.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) fikk også tale fra scenen under den fullsatte åpningsseremonien. Her kunngjorde han blant annet at regjeringen foreslår at Norge bidrar med 2 milliarder kroner for å sikre at ukrainerne kan kjøpe gass til vinteren.

– Krigen gjør at Ukraina har et akutt behov for støtte utenfra. Ukraina har bedt Norge om å ta en lederrolle for å sikre tilgangen på energi. Nå følger vi opp, og foreslår å bruke to milliarder kroner for at ukrainerne kan kjøpe inn gass i høst og vinter, sier Støre.

Da Støre var i Kyiv i juli, annonserte han at Norge ville øke støtten til Ukraina med inntil 10 milliarder kroner i 2022 og 2023.

På messen, der Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj deltok digitalt, sa Støre at to av de ti milliardene skal gå til innkjøp av gass til Ukraina i 2022.

– Vårt bidrag til innkjøp av gass vil blant annet bidra til å holde sykehus og skoler i Ukraina varme i vinter, og gi flere muligheter til å lage varm mat, sier statsministeren.

Zelenskyj talte

Ukrainas president Volodymyr takket Norge for bidrag i krigen mot Russland og advarte samtidig mot en atomkrise.

– Russland bruker økonomisk terror for å svekke Europa, sa Zelenskyj da han talte via videolink til energikonferansen.

Han fortalte om hvordan Russland brenner gass ved den finske grensen.

ONS (Offshore Northern Seas) i Stavanger. Ukrainas president Volodomyr Zelenskyj talte under ONS. (Carina Johansen/NTB)

– De brenner ti millioner liter gass nær finskegrensen, gass som kunne gått til Tyskland og andre europeiske land. De ønsker denne krisen. De bare brenner gassen, slik de brenner folkene våre, sa Zelenskyj.

– Russland vil at det skal være så lite gass som mulig tilgjengelig, til en så høy pris som mulig, sa presidenten videre.

Han snakket også om konflikten rundt det ukrainske atomkraftverket i Zaporizjzja, som er okkupert av russiske styrker.

– Dette er kalkulert kjernekraft-utpressing, ment å skremme ukrainere, europeere og resten av verden.

– Norge er ikke medlem av EU, men har sluttet seg til sanksjonene. Det norske bidraget er essensielt, og vi vil for alltid være takknemlige for dette, sa president Volodymyr Zelenskyj.

[ Kronprins Haakon om klimasituasjonen: Jeg er forsiktig optimist ]

---

Talerne under ONSs åpningskonferanse:

H.R.H. Crown Prince Haakon of Norway

Edward Daniels, Chair ONS Conference Committee

Volodymyr Zelenskyj, president of Ukraine

Jonas Gahr Støre, Prime Minister of Norway

Elon Musk, Technoking

Leila Benali Minister of Energy Transition and Sustainable Development of Marocco

Fatih Birol, Executive Director, IEA

Anders Opedal, president & CEO, Equinor

Patrick Pouyanné, Chairman & CEO, TotalEnergies

Helima Croft, Managing Director and Global Head Commodity Strategy, RBC Capital Markets

Ann Mettler, VP, Breakthrough Energy Europe

---