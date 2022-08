Brede Hangeland i mannsutvalg

– Han har verdifull erfaring knyttet til menn og likestillingsutfordringer gjennom at han i dag jobber i et veldig mannsdominert fagforbund. Men også har erfaring fra praktisk likestillingsarbeid fra Likestillings- og diskrimineringsombudet, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) til NTB.

Jervell er til daglig faglig sekretær i Fellesforbundet. Han skal lede et utvalg på 17 medlemmer, som har fått i oppdrag å se på menns utfordringer på en rekke områder, og foreslå tiltak. Utvalget skal jobbe fram til våren 2024 og får lov å prioritere hvilke saker de vil fordype seg i.

Utvalgslederen sier mandatet er bredt, og medgir at utvalget må «rydde» i det.

– Det jeg kommer til å se etter, er hvilke problemstillinger vi kan gjøre noe med ved politikk. Det er mange problemer du kan identifisere, men hva kan du gjøre noe med? sier Jervell til NTB.

Han påpeker at han selv kan mest om likestilling i arbeidsliv og familieliv, men trekker også fram utdanning og helse som områder han mener de bør se nærmere på

– Særskilte utfordringer for menn

Utvalget ble oppnevnt i statsråd fredag.

– Vi ønsker at alle, uavhengig av kjønn, skal ha muligheten til å leve frie og selvstendige liv. Da må vi ta menns særskilte likestillingsutfordringer på større alvor, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) i en pressemelding.

Som eksempler trekker hun blant annet fram at flere gutter sliter på skolen, og at fedre oftere må kjempe for å bli anerkjent som fullverdige omsorgspersoner for sine barn.

– Gutter og unge menn får ansvaret for å passe på sine søstre og familiens ære, og dessverre er selvmordstallene høyere hos menn enn hos kvinner. Vi må finne ut mer om hvorfor det er slik og hva vi kan gjøre med det, sier likestillingsministeren.

Trening før privatlandskampen i fotball mot Slovakia. Oslo 20220324. Brede Hangeland under trening før privatlandskamp mot Slovakia på Ullevåll stadion i Oslo. Foto: Lise Åserud / NTB (Lise Åserud/NTB)

Utvalgets medlemmer

Leder i Skeiv ungdom, Jane-Victorius Gipling Bonsaksen, er blant dem som skal sitte i utvalget. Det samme skal FHI-direktør Camilla Stoltenberg, som tidligere har lagt fram en rapport om kjønnsforskjeller i skolen. Også komiker Adam Andreas Bredesen Schjølberg, lege Wasim Zahid og spilleransvarlig for herrelandslaget i fotball, Brede Hangeland skal delta.

Arne Børke fra MannsForum og Are Saastad, daglig leder i Reform – Ressurssenter for menn, er også med. I tillegg sitter Åsta Lovise Håverstad Einstabland, Julie Marie Borna Fossem, Aili Keskitalo, Idunn Tobiassen Mauseth, Aasmund Nordstoga, Liza Reisel, Sylo Taraku og Nils-Erik Ulset i det nye utvalget.

Et likestilt samfunn

Utvalget skal levere en offentlig utredning med oversikt over hvilke likestillingsutfordringer menn møter gjennom livet og foreslå konkrete tiltak som vil bidra til et likestilt samfunn.

Regjeringens håp er at utvalget også vil se på hvordan man kan få flere menn inn i yrker som er dominert av kvinner.