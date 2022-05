Disse lokale butikkene bidro med mest penger til Pantelotteriet

I 2021 mottok Rogaland Røde Kors rekordbeløp fra de som deltar i Pantelotteriet. Stavanger Røde Kors fikk mest, med hele 1,4 millioner kroner, opplyser Røde Kors i en pressemelding.

– Dette er utrolig gode nyheter. Midlene fra Pantelotteriet er helt avgjørende for at vi kan drive godt humanitært arbeid lokalt i Stavanger, sier Hanne Nybø Andresen, daglig leder i Stavanger Røde Kors.

– En av mange fordeler med disse midlene er at vi kan bruke denne inntekten der hvor vi har behov. Midlene mottatt i 2021 har blant annet gått til vårt nye prosjekt Fellesverket. Fellesverket er et gratis aktivitetshus for ungdom i Stavanger sentrum. Her kan ungdommer komme for å henge, få hjelp med lekser, arbeidstrening og ellers det ungdommene selv har lyst til og behov for, legger hun til.

Den butikken i Rogaland som bidro med flest midler til Røde Kors gjennom Pantelotteriet er Kiwi Lundehaugen i Sandnes. Her har kundene bidratt med hele 127.157 kroner. Nummer to var Kiwi Lervig Brygge i Stavanger, hvor det kom inn 115.169 kroner i 2021. Etter det fulgte Rema 1000 Sandved som bidro med 114.519 kroner, opplyser Røde Kors.

Millioner til lokalforeningene

Midlene fra Pantelotteriet til Rogaland Røde Kors i fjor endte på hele 4,4 millioner kroner, som er en økning på hele 33 prosent fra 2020. Lokalforeningen i fylket som mottok flest midler fra lotteriet var Stavanger Røde Kors, med 1,4 millioner kroner. Det utgjorde en økning på 29 prosent.

På andreplass etter Stavanger Røde Kors kom Sandnes Røde Kors, som for 2021 mottok 718.854 kroner. Det er en økning i inntektene på hele 33 prosent. Deretter fulgte Haugesund Røde Kors, som mottok 430.929 – en økning på 22 prosent sammenlignet med 2020.

Halvparten av alle midlene Røde Kors mottar går til lokalforeningen der den aktuelle pantemaskinen står plassert. Resten er såkalte frie midler, som brukes primært til nasjonale og lokale aktiviteter og beredskap, opplyser de i pressemeldingen.

Røde Kors nasjonalt mottok 110 millioner kroner fra Pantelotteriets deltakere i 2021, som var en økning på 26 prosent. I fjor ble for første gang alle Coop-butikkene med i Pantelotteriet, som bidro til ytterligere viktige midler til frivilligheten.

I løpet av 2021 ble hele 16 personer pantemillionærer i Norge. Blant vinnerne var det én spesielt heldig mann på Coop Extra i Stavanger, som tilfeldigvis vant to milliongevinster i samme pantesesjon.

– Vi gleder oss over alle som vinner, så tusen takk til alle som trykker på Røde Kors-knappen når de panter flasker, sier Røde Kors-lederen i pressemeldingen.