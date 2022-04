Seint ute med påskeplanen? Her er det fortsatt ledige hytter

Har du fortsatt ikke lagt påskeplanene? Fortvil ikke. Stavanger Turistforening har laget en full oversikt over hvilke hytter som er ledig i påsken.

Som DNT-medlem får man rabatt på mer enn 550 hytter over hele landet, og foreningens mange frivillige og ansatte har fylt på med ved og proviant, og kvistet 370 km med vinterruter som er klare til høytiden. Stavanger Turistforening skriver på sine nettsider at svært få av deres hytter er fullbooket denne påsken, og man kan selv velge om man ønsker plass på en hytte langt inne på fjellet, en hytte som krever en overkommelig skitur, eller en hytte i et barmarksområde.

John Petter Nordbø, fagsjef og kommunikasjonsrådgiver i Stavanger Turistforening, forteller at de har flere ledige hytter man kan leie i påsken. (Mari Stephansen)

– Påsken er tiden for å koble av

For Stavanger Turistforenings kommunikasjonsrådgiver John Petter Nordbø er påsken en viktig høytid, og det han synes er så fint med DNT-systemet, er at det er delingsøkonomi i praksis.

– Man kan dele på hyttene i stedet for at alle har hver sin, sier han til RA.

Selv om det vil være flere ledige plasser på hyttene i påsken, mener han det kan være en fin plass å treffe mange nye mennesker.

– Påsken er tiden for å koble av og gjøre andre ting enn man gjør til vanlig. På DNT-hyttene kobler jeg selv veldig godt av, sier Nordbø før han fortsetter:

– Man kan gå turer, og det er en fin arena å virkelig senke skuldrene.

– Har dere hytter som passer for alle?

– Det er vanskelig å svare på om det er noe for absolutt alle, men i den ene enden har vi hytter som ligger langt inne på fjellet og som krever at man kan gå på ski, mens i den andre enden har vi hytter man kan kjøre helt fram til. Så det burde være noe for de fleste, sier kommunikasjonsrådgiveren.

Stavanger Turistforening har barmarkshytter både i terrenget og ved sjøen, og Nordbø trekker fram Bakken Gård i Lysefjorden som en flott plass. Gården er restaurert, og man kan enten kjøre til Songesand og gå 2,5 kilometer derfra, eller ta båt til Bakken kai for å komme fram. Begge alternativene er relativt korte turer.

Gode muligheter for plass

Noen steder forventer Stavanger Turistforening fulle hytter, men Nordbø forteller at det skal være gode muligheter for å få plass på de hyttene man vil.

– Vi ser at været har mye å si. En god del sitter på gjerdet og kaster seg rundt dersom det er godt vær, sier han til RA.

Han forteller at noen av hyttene – de som er selvbetjente, har proviant. Han råder likevel alle gjester til å sjekke om de aktuelle hyttene har et matlager før man drar på tur. Hver hytte har sin egen side med all informasjon på Ut.no, og På DNT sine nettsider kan man få tips og råd om hva man bør pakke meg seg.

For å leie Turistforeningens selv- og ubetjente hytter trenger man ikke booke plass i forkant av turen, men det er mulig hvis man vil. Utleiehyttene krever derimot spesialnøkkel, og må bestilles på forhånd.

– Til gjengjeld får du hele hytta for deg selv, skriver de på sine nettsider.

Preben Falck henter vann på Sandvatn turisthytte ved Hunnedalen. (Elin Falck)

Følgende hytter har ledige plasser i påsken: