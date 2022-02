FHI anbefaler å gå over til en normal hverdag

– Med den kunnskapen vi har nå, og slik situasjonen nå ser ut, så mener vi at samfunnet kan gå tilbake til normal hverdag uten særlige smitteverntiltak mot covid-19, uten at det vil gi betydelig økt sykdomsbyrde fra covid-19, står det i det faglige grunnlaget fra Helsedirektoratet og FHI.

Helsemyndighetene anbefaler også symptombasert testing i to til tre uker, med anbefaling om å holde seg hjemme ved positiv test, før en overgang til testing på klinisk indikasjon.

Lørdag klokken 10.00 skal regjeringen holde pressekonferanse om koronatiltak. Det er i forkant varslet at flere tiltak kan ryke.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) vil holde pressekonferansen. FHI-direktør Camilla Stoltenberg og helsedirektør Bjørn Guldvog vil også være til stede.

– Vi går jo mot flere lettelser. Men det er fortsatt høy smitte i Norge, og det er mange som fortsatt er urolige for den smitten, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til NTB fredag ettermiddag.

– De skal vi ta hensyn til, så selv om de fleste vil oppleve at det blir et mer normalt liv, så er jeg opptatt av at vi tar det hensynet.

Meteren?

Fredag fikk flere medier opplyst fra regjeringsnære kilder at kravet om å holde én meters avstand og kravet om å bruke munnbind der meteren ikke kan overholdes, vil bli fjernet.

Kildene tok forbehold om at de siste detaljene på lettelsene ble tatt fredag, og at det kan ha skjedd endringer etter at opplysningene ble gitt.

– Det er grundige overveielser vi skal gjøre, og vi jobber med dette nå, sa Støre fredag ettermiddag. Ifølge han ville regjeringen gjøre ferdig vurderingene fredag kveld.

Dersom meteren og munnbindkravet fjernes, er så godt som alle koronatiltakene borte i Norge.

Det har også vært snakk om å fjerne kravet om isolasjon ved koronasmitte. Blant annet helsebyråden i Bergen, Beate Husa, har tatt til orde for at regjeringen bør fjerne dette, med grunnlag i det økende sykefraværet.

– Med økende smitte vil flere havne i en slik situasjon, og det vil kunne gå utover bemanningssituasjonen i de kommunale tjenestene, sa hun onsdag.

Slik det er nå, er det påbudt å isolere seg i fire dager ved koronasmitte. Helsemyndighetene har anbefalt regjeringen å gjøre isolasjonsplikten om til en anbefaling, skrev VG fredag kveld.

Anbefaler mindre testing

Dersom meteren, munnbindkravet og isolasjonspåbudet fjernes – er det noen koronatiltak som står igjen?

Det kan være at det også etter pressekonferansen lørdag vil være krav om å teste seg for korona i enkelte tilfeller, men også dette vurderer helsemyndighetene å kutte ned på.

– Det jeg kan si, er at vi anbefaler å gå i retning av mindre og mer målrettet testing. Så vil jeg ikke spekulere på når de endringene kan skje, sa helsedirektør Bjørn Guldvog til VG fredag.

Han sier det legges opp til en trinnvis nedtrapping av testingen, men det er regjeringen som har siste ord også der.

– I det vi vurderer, inngår alle de viktige tiltakene vi har gjenstående nå. Meteren, bruk av munnbind i ulike situasjoner, hvilket testregime vi skal ha, om vi fortsatt skal teste utover de som har symptomer, og hvordan vi skal innrette isolasjonen. Dette er noen av de viktige temaene som vurderes i disse dagene, sa Guldvog.