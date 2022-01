Slik kan du bli kvitt juletreet ditt

Stavanger kommune opplyser på sine nettsider at renovatørene henter inn juletrær i uke 2 og 3, og ber alle se etter juletresymbolet i tømmekalenderen.

– Der dere har nedgravde avfallscontainere, blir juletrærne hentet onsdag og torsdag i uke 2, opplyser kommunen.

Juletær blir ikke hentet på Bokn, Byre og Brimse.

Du kan sjekke tømmekalenderen din her.

Stavanger kommune henter treet samme dag som avfallsbeholderen blir tømt.

Sett treet klar til henting

Stavanger kommune påpeker at man må sette treet ut til veien sammen med dunken som skal tømmes. Der det er nedgravde avfallskonteinere, setter man juletrærne ut ved siden av containerne, men ikke oppå plattformen.

Treet må være helt fri for pynt.

Hvis det blåser mye, må man sørge for at treet ikke blåser vekk. Da kan det beste være å vente med å sette treet ut til veien til samme morgen som det blir hentet, understreker kommunen på sine hjemmesider.

Juletrærne blir til biokull

Juletrærne blir malt opp til flis og omdannet til energi og biokull i et biokull-anlegg i Sandnes. Biokull er et jordforbedringsmiddel som både binder store mengder klimagasser og er svært bra for jorda og plantene.

CO2-en går ikke til værs i forbrenningen, men lagres i restmaterialet, altså det klimapositive biokullet.

Stavanger kommune skal bygge nytt biokullanlegg på Søra Bråde i Kvernevik sammen med Lyse Neo. Energi fra biokullproduksjonen skal erstatte det meste av naturgassen, som i dag forsyner mange boliger og bygg i området med energi.

Atmosfæren blir spart for opp til fem tusen tonn CO2 årlig, når biokull erstatter naturgass på Søra Bråde.

Kommunen skal bruke biokullet i stedet for torv i sine bed og hageanlegg.

Skal du kaste kunstige juletrær?

Juletrær av plast og andre materialer deler du opp og legger i restavfallet. Er de for store, leverer du dem på gjenvinningsstasjonen sammen annet avfall eller bestiller gratis henting av grovavfall på hentavfall.no, opplyser Stavanger kommune.

Er det ikke mulig å ta av lysene på plast-treeet du skal kaste, lever det som elektronisk avfall på gjenvinningsstasjonen.

Sandnes kommune

I Sandnes kommune henter de også juletrær i uke 2 og 3.

Kommunen ber deg sette juletreet ut på tømmedag, sammen med den brune beholderen i uke 2 eller 3.

De som er tilknyttet nedgravd avfallsanlegg bes sette juletreet ut ved det nedgravde anlegget til følgende dag:

Tirsdag 11. januar for bydelene Figgjo, Bogafjell, Sviland og Riska

Tirsdag 18. januar for alle andre bydeler.