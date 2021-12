Snart får flere tredje vaksinedose i Stavanger

Stavanger kommune skriver i en pressemelding tirsdag at vaksinering med dose tre av innbyggere over 65 år og innbyggere med alvorlig immunsvikt fortsatt pågår. 60 prosent i denne gruppen har nå fått satt den tredje dosen, og de resterende kan enten bestille tid for vaksinering eller komme på drop in.

– Fra tirsdag 7. desember kan alt helsepersonell med pasient-/brukerkontakt bestille tid til vaksinering med dose tre i Forum Expo. Det gjelder også private helseaktører med pasient-/brukerkontakt. Helsepersonell kan kun bestille time og ikke benytte drop in, skriver kommunen.

Fra tirsdag 14. desember kan aldersgruppen 45-64 år bestille tid til tredje dose. Denne gruppen kan foreløpig kun bestille time og ikke komme på drop in.

– Stavanger kommune sender i uke 49 og 50 ut SMS til 45-64-åringene med lenke til bestilling, opplyses det om i pressemeldingen.

– De som er mellom 18 og 64 år og er i risikogruppe fire i FHIs risikogrupper får også tilbud om å bestille tid til dose tre fra og med 14. desember. Denne gruppen kan kun bestille time og ikke komme på drop in. Det sendes ikke ut SMS til de som er i risikogruppene, legger kommunen til.

Kommunen informerer også om at det fortsatt er mulig å ta både første og andre dose både på bestilling og drop in i vaksinesenteret i Forum Expo.