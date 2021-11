Video: Slik har du ikke sett brannvesenet før

Ansatte i Rogaland brann og redning IKS, brannfolk og feiere, har laget en musikkvideo hvor de rapper om å ta ansvar.

Video-stuntet kommer i forbindelse med lanseringen av kampanjen «Rene brannfolk og feiere». Musikkvideoen bruker humor for å få fram et alvorlig budskap. Det handler nemlig om å ta ansvar for sin egen og kollegaenes helse. RBR sin interne kampanje “Rene brannmenn og feiere” som skal vare et helt år, har som hovedformål å få større bevissthet rundt den økte risikoen for visse typer kreft som brannfolk og feiere har, og det å ta ansvar for å forebygge sykdom.

– Vi ønsker å øke bevisstheten rundt det å ta ansvar for egen og kollegaenes helse. Vi vil ha fokus på viktigheten av å bruke tilgjengelig verneutstyr og av riktig renhold av utstyr etter bruk. Vi vil spre kunnskap, og øke bevisstheten rundt dette med kreftrisiko, forklarer brannkonstabel og prosjektleder Lene Nyberg i en pressemelding.

Låten er spilt inn i studio hos Stavanger-artisten Tore Pang, som også har skrevet musikken.

Med gangstereffekter, flammer og tøffe dansetrinn som bakteppe, byr de ansatte i brannvesenet virkelig på seg selv når de trer ut av komfortsonen og sine hverdagslige gjøremål på jobb.

Rogaland brann og redning IKS har spilt inn musikkvideo. (Rogaland brann og redning IKS)