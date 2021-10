Politiet mener mistanken er styrket i Tengs-saken

Onsdag er det åtte uker siden siktede ble pågrepet og varetektsfengslet i Birgitte Tengs-saken. Mannen ble da varetektsfengslet på grunn av bevisforspillelsesfare. I denne perioden har politiet avhørt rundt 75 vitner. Det melder Sør-Vest politidistrikt i en pressemelding.

Det er tatt flere avhør av siktede, og det er jobbet med DNA-bevisene i saken. Dette innebærer også, som tidligere kjent, nye DNA-undersøkelser. Slik etterforskningen står i dag, er det ikke lenger bevisforspillelsesfare i saken.

– Politiet mener nå at bevisene mot siktede er styrket. Vi har i dag sendt begjæring til Sør-Rogaland tingrett der vi ber om at mannen som er siktet for drapet på Birgitte Tengs varetektsfengsles i 12 nye uker med hjemmel i straffeprosesslovens paragraf 172 a, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma, i pressemeldingen.

Det betyr at politiet mener bevisene i saken i særlig grad styrker mistanken. I tillegg mener politiet at en løslatelse vil støte allmennhetens rettsfølelse og kunne skape utrygghet i befolkningen.

Siktede er avhørt på nytt

Siktede har onsdag vært i et nytt avhør og blitt gjort kjent med utviklingen i saken. Han erkjenner ikke straffeskyld.

– Av respekt for prosessen ønsker ikke politiet å gå inn i detaljene omkring begjæringen før denne er behandlet av retten. Vi kan imidlertid opplyse at begrunnelsen for begjæringen er nært knyttet til DNA-undersøkelsene i saken, sier Soma.