Kolumbus starter med bildeling

Mandag klokke 10.30 lanserte Kolumbus, sammen med næringslivet, konseptet «Kolumbus bildeling». Lanseringen foregikk på Innovasjonspark Stavanger.

Fra og med mandag er sju biler tilgjengelige for publikum, og antallet biler kommer raskt til å øke, skriver Kolumbus i en pressemelding.

– Bilen er en viktig del av mobiliteten i Rogaland. Selv om den er en del av utfordringen med hensyn til miljø og kapasitet på veien, mener vi også at den er en del av løsningen, sier Odd Aksland, direktør i Kolumbus.

Han forklarer at delingsøkonomien har gjort mye spennende for brukervennligheten av musikk og film, og at Kolumbus nå ønsker å gjøre noe lignende for personbiltrafikken. Ved å koble sammen grunneiere, operatører og brukere håper de å skyte fart på bildelingen i Rogaland.

For næringslivet er ofte norske byer for små til å tilby bildeling og nettopp derfor har Kolumbus tatt en rolle sier Aksland som skryter av samarbeidet. Gjennom en dynamisk innkjøpsordning gir Kolumbus kvalifiserte operatører muligheten til å konkurrere om å levere biler til tjenesten.

– Vi hadde et dialogmøte med næringslivet, hvor hele 127 deltakere fra 72 ulike bedrifter meldte seg på. Det forteller oss at det er stor interesse for dette og gjør oss trygge på at vi er på rett vei, sier Aksland.

– Vi er veldig stolte over å ha vunnet denne kontrakten og få være først ute med å levere vår bildelingstjeneste til Kolumbus. Vi oppfatter at Kolumbus ligger langt fremme i å tenke god samhandling for å oppnå en best mulig kundeopplevelse, sier konsernsjef Morten von Krogh i bildelingsleverandøren Move About.

Kolumbus har som mål å bidra til nullvekst i personbiltrafikken. Derfor er de opptatt av å gjøre det så enkelt som mulig å bevege seg uten egen bil i regionen vår.

– Det er ikke Kolumbus som skal eie bilene, vi vil bare gjøre dem tilgjengelige i vårt system. Vi tilbyr samme løsning for buss, tog, båt, ferje, bysykkel og nå bildeling, forklarer Aksland.

Bildeling vil gjøre det lettere for ansatte å sette bilen hjemme når de skal til jobb og heller sykle, gå og reise kollektivt, samtidig som de har bil tilgjengelig hvis de skal i et møte eller lignende i løpet av arbeidsdagen.

– Vi tror også at løsninger som dette, vil gjøre det lettere å leve uten egen bil eller selge bil nummer to, sier han.

