Dette får Rogaland i statsbudsjett-forslaget

Tirsdag klokken 10.00 ble Solberg-regjeringens siste budsjettforslag offentliggjort.

Det er forventet at den nye regjeringen vil gjøre flere endringer før det endelige budsjettet vedtas. Statsbudsjettet skal som en hovedregel vedtas gjennom Stortingets ordinære budsjettbehandling i november-desember.

Forslag til statsbudsjettet for 2022 for Rogaland:

Samferdsel

Vei:

E39 Sørmarka–Smeaheia (Sykkelstamveien) i Sandnes og Stavanger kommuner Regjeringen prioriterer midler til prosjektet, som inngår i Bypakke Nord-Jæren, en del av byvekstavtalen for Nord-Jæren. Prosjektet utgjør første etappe av utbyggingen av en høystandard sykkelvei langs E39 mellom Sandnes og Stavanger. Det omfatter bygging av sykkelvei på en strekning som er om lag 12 km. Anleggsarbeidene startet i september 2018. Deler av prosjektet ble åpnet for trafikk i 2020, mens hele strekningen er planlagt åpnet for trafikk i 2023, mot tidligere planlagt i 2021.

Regjeringen prioriterer midler til sluttoppgjør for prosjektet og til å finansiere utbedringen av Byhaugtunnelen som er en del av prosjektet. Eiganestunnelen ble åpnet for trafikk i april 2020. 509 Sør-Tjora–Kontinentalvegen (Transportkorridor vest) i Sola kommune: Det legges opp til å bruke bompenger til oppstart av prosjektet, som inngår i Bypakke Nord-Jæren, en del av byvekstavtalen for Nord-Jæren. Prosjektet omfatter utvidelse av om lag 2,5 km av dagens vei fra to til fire kjørefelt og sykkelvei/fortau fra Sør-Tjora til Kontinentalvegen på rv. 509 med en arm ned mot havn og næringsområder i Risavika i Tananger. Høyre kjørefelt i hver kjøreretning forbeholdes buss og tyngre næringskjøretøy. Det er lagt opp til at anleggsarbeidene starter opp vinteren 2022, og prosjektet er planlagt åpnet for trafikk i 2024.

Det planlegges å bruke midler til blant annet: Videreføre arbeidet på E134 Espelandssvingene i Vindafjord kommune



Jernbane

Utvikling av Jærbanen, Sandnes, Klepp, Time og Hå kommuner: Regjeringen prioriterer midler for å videreutvikle dagens togtilbud på Jærbanen. Dette inkluderer planlegging og avklaringer på kommunedelplannivå for et mulig dobbeltspor på strekningen Sandnes-Nærbø, i tråd med byvekstavtalen for Nord-Jæren, og planlegging av vendespor på Ganddal. Utvikling av Jærbanen styrker lokal- og regiontrafikken på Nord-Jæren, og bidrar til nullvekstmålet i byområdet. Et vendeanlegg på Ganddal vil doble antall avganger mellom Ganddal og Stavanger, til fire avganger i timen.

Kyst:

Tiltak i farvannet: Regjeringen foreslår totalt 283 millioner kroner til investeringer i farvannet, i tillegg til midler til Stad skipstunnel. Midlene fordeles av Kystverket. I Rogaland planlegges følgende større farvannsutbedringer i 2022:

Regjeringen foreslår totalt 283 millioner kroner til investeringer i farvannet, i tillegg til midler til Stad skipstunnel. Midlene fordeles av Kystverket. I Rogaland planlegges følgende større farvannsutbedringer i 2022: Ferdigstilling av innseiling Maurholen, Eigersund kommune



Byområder og kollektivtransport

Byvekstavtale for Nord-Jæren 2019-2029. Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg kommuner: Byvekstavtalen ble inngått i 2020. Elementene i bompengeavtalen fra 2019 er ivaretatt i byvekstavtalen.Regjeringen prioriterer statlige bidrag til byvekstavtalen i 2022. Fordeling av midler er som følger:

Byvekstavtalen ble inngått i 2020. Elementene i bompengeavtalen fra 2019 er ivaretatt i byvekstavtalen.Regjeringen prioriterer statlige bidrag til byvekstavtalen i 2022. Fordeling av midler er som følger: Om lag 250 millioner kroner til gang-, sykkel- og kollektivtiltak langs riksvei. Midlene brukes til å videreføre utbyggingen av flere delstrekninger på E39 Sykkelstamveien.

Om lag 240 millioner kroner i belønningsmidler som blant annet skal brukes til drift av kollektivtrafikk.

Om lag 500 millioner kroner til Bussveien, som omfatter bygging av et sammenhengende høykvalitets bussystem på Nord-Jæren.

Om lag 180 millioner kroner til reduserte bompenger og bedre kollektivtilbud, fordelt med om lag 90 millioner kroner på hver av ordningene. Midlene til bedre kollektivtilbud går blant annet til infrastrukturtiltak som gir fortrinn for kollektivtrafikken, elektrifisering av bussene.

Om lag 50 millioner kroner til reduserte billettpriser på kollektivtrafikk, som skal brukes til prisreduksjon i takstsonen for Nord-Jæren samt takstreduksjon for dagspass og periodepass.

Om lag 50 millioner kroner for å kompensere for reduserte bompengeinntekter som følge av lokalt vedtak om å fjerne rushtidsavgiften (tidsdifferensierte takster).

Om lag 25 millioner kroner til stasjons- og knutepunkter langs jernbanen, som skal brukes til planlegging av tiltak for å bedre adkomsten til Sandnes stasjon.



Flom- og skredsikring

Regjeringen foreslår å bevilge over 660 millioner kroner til Norges vassdrags- og energidirektoratets arbeid med forebygging av flom- og skredskader, gjennom kartlegging av flom- og skredutsatte områder, overvåking, varsling, sikringstiltak, bistand til kommunenes arealplanlegging og arbeidet med overvann samt krise- og hastetiltak.

Om lag 445 millioner kroner av dette går til arbeidet med kartlegging og gjennomføring av ulike sikringstiltak. Foreløpig oversikt viser at sikringstiltak i Rogaland vil bli prioritert i 2022. Herunder pågående flomsikringsprosjekter og utredning av flomsikringstiltak.

Fritidskortordning

Regjeringen foreslår 225 millioner kroner til å starte nasjonal utrulling av fritidskortet fra høsten 2022. Haugesund, Hå, Sokndal og Stavanger er blant kommunene som skal deltar i oppstarten av den nasjonale ordningen fra høsten 2022.

Ordningen med fritidskort skal bidra til å dekke utgifter til faste, organiserte fritidsaktiviteter for barn og ungdom fra det året de fyller 6 år, fram til året de fyller 18 år. Målet er at alle barn og unge skal få mulighet til å delta i fritidsaktiviteter.

Haugesund Sjukehus

Regjeringen foreslår en samlet låneramme på 722 millioner kroner til byggetrinn 2 ved Haugesund sjukehus i Helse Fonna.

Museum

Regjeringen foreslår:

å bevilge 16,5 millioner kroner til Norsk Oljemuseum. Dette inkluderer inntil 1,5 millioner kroner til å gjennomføre et historisk dokumentasjonsprosjekt av Kielland-nettverkets arbeid og de overlevende og etterlattes opplevelser. Det foreslås i tillegg 6,5 millioner kroner over Arbeids- og sosialdepartementets budsjett til samme prosjekt. Museet er et nasjonalt senter for formidling av informasjon og kunnskap om petroleumsvirksomhetens utvikling og betydning for det norske samfunn.

å bevilge 1 million kroner i økt driftstilskudd til Haugalandmuseet for å legge til rette for faglig styrking og bidra til økt samarbeid med Sunnhordland museum. Dette er en oppfølging av museumsmeldingen der løft for kystkultur er pekt ut som et viktig satsingsområde.

å bevilge 1 million kroner i økt driftstilskudd til Interregionalt marinarkeologisk samarbeid (IRMAS) mellom Museum Stavanger, Norsk Folkemuseum og Museum Vest. Dette er en oppfølging av museumsmeldingen der aktiv samhandling er pekt ut som ett av flere viktige mål for museumssektoren framover.

Nysnø

Nysnø er hittil tilført 2 425 millioner kroner i kapital. For å øke selskapets investeringskapasitet foreslår regjeringen å bevilge 900 millioner kroner til selskapet i 2022. Midlene skal rettes mot unoterte vekstbedrifter som kommersialiserer klimavennlig teknologi. Nysnø er lokalisert i Stavanger og har 12 fast ansatte. Nysnø investerer i selskaper over hele landet. Nysnø har per september 2021 investert i selskapene Otovo, eSmart Systems, Disruptive Technologies, NorSun, ZEG Power, Thorvald, Greenbird, HIPtec, Cenate og Torghatten samt i fondene Sarsia, Arctern Ventures, Alliance Venture, Astanor og AP Ventures.

Områdesatsinger

Regjeringen foreslår å bevilge 13 millioner kroner til områdesatsinger i Stavanger. Av dette er 6 millioner kroner over KMDs budsjett.

Regionale utviklingsmidler

Regjeringen foreslår å bevilge 32,2 millioner kroner til Rogaland fylkeskommune.

Scenekunst

Regjeringen foreslår:

å gi 700 000 kroner i økt driftstilskudd til RAS – Regional Arena for Samtidsdans som ledd i regjeringens satsing på å styrke infrastrukturen for scenekunst, jf. Strategi for scenekunst 2021–2025.

å gi 1,2 millioner kroner til Opera Rogaland til styrking av operavirksomheten og talentsatsing som ledd i regjeringens satsing på å styrke infrastrukturen for scenekunst, jf. Strategi for scenekunst 2021–2025.

Stavanger Urban Folkehøgskole

Regjeringen foreslår å bevilge 6,6 millioner kroner til oppstart av Stavanger Urban Folkehøgskole fra høsten 2022.

Forskning og innovasjon i næringslivet

Bevilgningene til næringsrettet forskning og innovasjon er betydelig styrket siden regjeringen tiltrådte i 2013. Regjeringen prioriterer om lag 8,6 milliarder kroner til næringsrettet forskning og innovasjon i 2022. Beløpet omfatter bevilgningene over Nærings- og fiskeridepartementets budsjett og anslagene for Skattefunn og Investorfradraget. I tillegg har regjeringen sørget for norsk deltagelse i en rekke nye EU-programmer, og prioriterer blant annet 192 millioner kroner i 2022 til norsk deltakelse i EUs nye investeringsprogram, InvestEU. Bevilgningene til næringsrettet forskning og innovasjon kan komme næringslivet i Rogaland til gode.

Gjennom budsjettforslaget for 2022 legger regjeringen blant annet til rette for en ny utlysningsrunde under Grønn plattform. Formålet med ordningen er å skape samfunnsøkonomisk lønnsomt og bærekraftig næringsliv som bidrar til grønn omstilling. I 2021 ble det tildelt om lag 1 milliard kroner til 11 store hovedprosjekter under Grønn plattform. Prosjektene har deltakere fra alle landets fylker, inkludert 13 aktører fra næringslivet/offentlig sektor og 1 FoU-aktør i Rogaland.

I 2020 innvilget Forskningsrådet 142,2 millioner kroner i tilskudd til 151 prosjekter i næringslivet i Rogaland. I 2020 innvilget Innovasjon Norge totalt 850 millioner kroner i tilskudd, lån og garantier til 692 foretak i Rogaland.