Bent Høie starter i ny jobb 1. november

– Jeg søkte jobben fordi jeg synes rollen er spennende. Fylket vårt, som landet ellers, har store muligheter og utfordringer vi skal gjennom de neste årene. Dette arbeidet står statsforvalterne sentralt i, sier Bent Høie til statsforvalteren i Rogaland.

26. oktober 2018 ble Høie utnevnt til statsforvalter (den gang kalt fylkesmann) i Rogaland etter Magnhild Meltveit Kleppa. Ettersom Høie var innvalgt på Stortinget kunne han ikke tiltre embetet før valgperioden er over denne høsten, og i mellomtiden har Lone M. Solheim vært konstituert statsforvalter. Men fra 1. november tiltrer han i stillingen, skriver Statsforvalteren i Rogaland i en pressemelding tirsdag kveld.

[ Søndeland trekker seg fra politikken – Mette Vabø ny gruppeleder for Stavanger Venstre ]

Er ikke utslitt

Høie er fortsatt statsråd i Solberg-regjeringen fram til Jonas Gahr Støre overtar som regjeringssjef, trolig i midten av oktober. Han sier til statsforvalteren i Rogaland at han gleder seg veldig til å starte i ny jobb, og at han har fått et enda mer positiv inntrykk av statsforvalterne i løpet av koronapandemien.

– Statsforvalteren har vært viktig under pandemien, både med koordinering i fylket og som samordner og bindeledd mot sentrale styresmakter. Jeg har sett hvor operativ og nyttig statsforvalteren er, sier Høie.

Gjennom pandemien har han blitt en av våre mest synlige statsråder. Han sier likevel til statsforvalterens nettsider at han ikke har behov for noen lang ferie etter åtte år som statsråd.

– Nei, jeg er ikke utslitt! Jeg hadde en fin og god ferie i sommer, så jeg har ikke et sterkt behov for mer ferie enda, sier Bent Høie.