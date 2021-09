Deler ut 30.000 gratisbøker

Det skriver Rogaland fylkeskommune i en pressemelding.

Denne helgen begynner utdelingen av årets bok i prosjektet Hele Rogaland leser. I år er det 30.000 eksemplarer av debutboken til Oda Malmin, «Steinauge», som skal deles ut.

– Vi er veldig glade for at det er den sterke debutboken til Oda Malmin hele Rogaland skal få lese i år. «Steinauge» handler jo i stor grad om å vende hjem, og slik sett blir årets Hele Rogaland leser et fint startskudd for årets Kapittelfestivalen som har temaet «Hjem», sier Kapittel-sjef Siri Odfjell Risdal. Kapittel arrangeres 22.–26. september i Stavanger.

Gratis bok ved alle bibliotek

– Alle bibliotekene i Rogaland har Oda Malmins bok tilgjengelig for utdeling, så det er bare å hente seg sitt gratiseksemplar, presiserer fylkesbibliotekets rådgiver Stig Beite Løken som er prosjektleder for Hele Rogaland leser.

Forfatter Oda Malmin er fra Stavanger, og i 2018 vant hun Aschehougs debutantstipend for romanen «Steinauge. Fylkeskommunen skriver at boken også ble nominert til Tarjei Vesaas´ debutantpris 2018, og at den har mottatt flotte kritikker. Tidligere i år ga Malmin ut sin andre roman «Skinliv».

Fylkesturné i november

Første uken i november, fra 1. til 7., skal Malmin besøke elleve folkebibliotek og fire videregående skoler i Rogaland for å presentere boken og møte publikum.

– Jeg er stolt og veldig glad for at min bok ble valgt ut til årets Hele Rogaland leser. Jeg gleder meg masse til å reise rundt til bibliotekene i høst for å snakke om boken, sier forfatteren.

I romanen «Steinauge» følger man to søskenbarn, Randi og Ingeborg, som vokser opp på nabogårder på Jæren. Handlingen begynner på 1940-tallet og går fram til i dag. Malmin forteller at boken er skrevet med en stor kjærlighet til Rogaland.

– Særlig den jærske naturen, både steingjerder, hav, himmel og vind har vært en viktig ramme, og det er viktige elementer i livet til de to hovedkarakterene. Jeg gleder meg til at enda flere rogalendinger skal få lese om Ingeborg og Randi, sier hun til Rogaland fylkeskommune.

---

Forfatterturné Hele Rogaland leser 2021:

Gjesdal folkebibliotek: 1. november

Sandnes bibliotek: 1. november

Haugesund bibliotek: 2. november

Sola bibliotek: 2. november

Sandnes videregående skole: 3. november

Ryfylkebiblioteket Strand: 3. november

Ryfylkebiblioteket Sauda: 3. november

Ølen videregående skole: 4. november

Skeisvang videregående skole: 4. november

Karmøy bibliotek: 4. november

Randaberg folkebibliotek: 5. november

Dalane videregående skole: 5. november

Eigersund folkebibliotek: 5. november

Time bibliotek: 6. november

Klepp bibliotek: 6. november

---