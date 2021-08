Vedlikeholdsarbeid gir buss for tog på Jærbanen

Jærbanen er tett trafikkert. Slitasjen er stor, og banen trenger pleie. Det vil bli arbeid i sporet hele veien fra Varhaug til Sandnes, opplyser Go-Ahead og Bane Nor i en pressemelding.

I perioden fra 9. – 12. august vil det foregå omfattende vedlikeholdsarbeid på strekningen mellom Varhaug og Sandnes/Skeiane.

Påvirker togtrafikken

– Maskiner og mannskap fra Spordrift AS og Mesta AS vil være i sving fra klokken 12.00 til 17.40 hver dag i perioden 9. til 12. august, opplyser kommunikasjonsrådgiver Britt-Johanne Wang i Bane NOR, og legger til:

– Arbeidet påvirker togtilbudet på Jærbanen, men vi er nødt til å stenge mens entreprenørene jobber i skinnegangen.

Wang understreker videre at selv om den vanlige togtrafikken er innstilt, kan det komme arbeidstog når som helst, og minner om at det er livsfarlig og forbudt å krysse jernbanen utenom planoverganger.

Buss for tog

Go-Ahead setter opp buss for tog mellom Sandnes Sentrum og Varhaug, og bussene vil ha oppstilling ved Bystasjonen kjøpesenter i Sandnes.

– Det er fremdeles sommerinnstillinger på Jærbanen og vi forventer noe mindre antall reiser enn vanlig. Vi i Go-Ahead ønsket at arbeidene skulle utføres i ferietid slik at konsekvensene for pendlere og skoleelever skulle bli minst mulig sier pressekontakt Ida Bergitte Andersen Hundvebakke i Go-Ahead og sier videre:

– Vi er glade for at Bane Nor hadde samme oppfatning. Vi vil ha nok busser tilgjengelig, men oppfordrer fortsatt kundene til å holde avstand og følge helsemyndighetenes råd og anbefalinger.

Sørtoget

Sporbruddet vil berøre noen Sørtog og det vil også kjøres buss for tog for disse. Bussene fra/til Stavanger og Sandnes vil kjøre direkte til/fra Moi. Reisende fra Bryne tar buss for tog via Egersund til Moi. Bussene vil ha tidligere avgangstider, og disse står oppført i rutetabellen.

– Kunder fra Jåttåvågen må ta lokaltoget til Sandnes Sentrum for overgang til buss derfra, sier Hundvebakke i Go-Ahead, og tilføyer:

– Vi oppfordrer de reisende til å følge nøye med i rutetabellen og fra 9 august så vil Sørlandsbanen også ha alle sine tog på skinnene igjen for første gang siden mars i fjor. Det blir bra for kundene, og vi gleder oss.

Se om din avgang er berørt:

https://www.go-aheadnordic.no/

https://entur.no/