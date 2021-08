Stangeland får stor SUS-kontrakt

Kontrakten er verdt 46 millioner kroner, opplyser Helse Stavanger i en pressemelding.

– Dette er den største kontrakten vi noen gang har vunnet på anleggsgartnerarbeider, så nå setter vi rekord. For oss er dette all time high og historisk, sier Geir Åge Liland, som er avdelingsleder for anleggsgartneravdelingen i Stangeland Maskin. Han anslår at 20–30 personer blir sysselsatt med oppdraget.

Kontrakten gjelder for to områder. Det ene er å opparbeide gårdsrommene eller atriene i de store pasientbyggene med planter og belegning som naturstein, tredekke, betong og korkdekke. I tillegg kommer benker, lekeapparater, søppelspann og belysning.

– Får «boltre» oss

– For oss er det spesielt viktig for å bygge opp under faget, her får vi «boltre» oss og gjøre oss attraktive for ungdom som ser muligheter innen anleggsgartner-faget. Vi er stolte over å få bidra til å skape uterom der folk kan få gode opplevelser når de er på Nye SUS, sier Liland.

Den andre leveransen gjelder området ved helikopterdekket på Nye SUS. Stangeland Maskin skal beplante og sørge for terrengvoller, lage natursteinsmurer og fylle over kulverter og rør. Særlig viktig blir det å lage vindskjermer, sikkerhetsgjerder og tilrettelegge for natursteinsbelegning ved leskjermer for å løye området under helikopterlandinger.

Illustrasjon av atrier. (Nye SUS/SLA Norge)

20 måneder

Arbeidene starter nå i august/september og varer i om lag 20 måneder.

– Vi takker for fornyet tillit hos Nye SUS, vi har allerede levert grunnarbeider, infrastruktur og VA kulvert til en kontraktsverdi av vel 180 millioner kroner inkludert merverdiavgift, sier Liland.

– For Nye SUS er det fint at vi får beholde Stangeland Maskin i prosjektet, de har vært med på byggeplassen siden starten i 2019, og er godt kjent med arbeidene som pågår her. Vi ser fram til fortsatt godt samarbeid framover, sier Kari Gro Johanson, prosjektdirektør for Nye SUS.

