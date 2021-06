6000 beholder ni-ukers vaksine-intervall

Det opplyser kommunen i en pressemelding.

7. juni besluttet regjeringen at intervallet mellom Pfizer-dosene skulle reduseres fra tolv til ni uker fordi tilgangen til vaksiner så god ut. I Stavanger fikk omtrent 6000 personer ny time til vaksinering etter ni uker. En ukes tid senere besluttet regjeringen å gjeninnføre tolv uker som intervall fordi Norge får færre doser enn forutsatt de kommende månedene.

[ Bent Høie har fått sin første koronavaksine ]

Beholder ni uker for noen

I Stavanger får imidlertid de som har fått time til dose 2 etter ni uker beholde timen.

– Vi kom til at det var mest praktisk for alle parter at de som har fått beskjed om dose 2 etter ni uker beholder avtalen sin. Mange har innrettet ferien sin etter dette, og det kan skape komplikasjoner med flytting av timen, sier leder for vaksinetjenesten Marianne Amdal. Tolv ukers intervall gjelder for dem som er under 65 år og ikke har underliggende sykdommer.

[ 19 nye smittetilfeller på Nord-Jæren ]

Får færre doser enn forutsatt

Regjeringen ba etter råd fra Folkehelseinstituttet kommunene gå tilbake til tolv ukers intervall for å gi så mange som mulig dose 1 av koronavaksine fordi Norge får 900.000 Pfizer-doser færre i juli, august og september enn forutsatt.