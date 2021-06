– Streiken kan få alvorlige følger

Fredag skriver Stavanger kommune på sine nettsider at ledelsen i Stavanger kommune er bekymret fordi belastningen på ledere og ansatte i helsesektoren har vært svært krevende over lang tid. Kommunen påpeker at etter over ett år med koronapandemi, treffer streiken enkelte virksomheter svært hardt.

– Vi er bekymret for at den langvarige belastningen på enkeltpersoner kan føre til at det skjer alvorlige feil som kan gå utover liv og helse, sier direktør for helse og velferd i Stavanger kommune, Eli Karin Fosse, i en pressemelding.

1770 ansatte i Stavanger kommune er til nå tatt ut i streik. I tillegg er det varslet plassfratredelse for ytterligere 289 ansatte fra 8. juni. Av dem som er tatt ut i streik til nå er 166 medlemmer fra Sykepleierforbundet, 41 fra Ergoterapiforbundet og 35 fra Fysioterapiforbundet. I tillegg er det varslet plassfratredelse for ytterligere 13 medlemmer fra Sykepleierforbundet og 13 medlemmer fra Fysio- og ergoterapiforbundene fra 8. juni.

Streiken har nå vart i ni dager.

Virksomheter står nesten uten ledere

Det er særlig sykepleiere med lederansvar som er tatt ut i streik, i tillegg til mange sykepleiere med direkte pasientrettet arbeid.

– Flere virksomheter står nå nesten uten ledelse, og de få lederne som er igjen får en veldig stor belastning. Dette er ikke ansvarlig over tid, sier Fosse.

Det er avdelingssykepleiere, fagsykepleiere og såkalte sykepleier 1-stillinger det her er snakk om. De har blant annet ansvaret for å ta imot nye pasienter og oppdatere arbeidsplanene, slik at pasientene får den behandlingen de skal ha. Det er også de som overser utdeling av medisiner og andre kritiske oppgaver.

Har ikke fått innvilget dispensasjonssøknader for kritisk personell

Hver dag må virksomhetene søke Unio om dispensasjon for personell de mener er nødvendige for å opprettholde et forsvarlig tilbud. Ikke alle blir innvilget.

– Vi har foreløpig klart å levere de mest prekære tjenestene til brukerne våre, men vi er helt avhengige av å få innvilget de dispensasjonssøknadene vi sender inn, ellers vil det veldig snart gå på bekostning av liv og helse, sier Fosse, i pressemeldingen.

Stavanger kommune har rigget en beredskapsorganisasjon som bistår virksomhetene i arbeidet med å søke dispensasjon. De har også daglig kontakt med både KS, statsforvalteren og streikeledelsen i Unio.

– Vi er opptatt av å følge spillereglene i streiken. Det skal vi som en ansvarlig arbeidsgiver, men vi er ikke villige til å la det gå på bekostning av liv og helse. Får vi ikke innvilget dispensasjon for kritisk personell, må vi vurdere å beordre personell til å utføre arbeidet til de som er tatt ut i streik, sier forhandlingssjef i Stavanger kommune, Tom Fossmark.