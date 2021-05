Slik blir den «nye» Gladmatfestivalen

– Jeg kjenner at jeg gleder meg, sier daglig leder i Gladmat, Maren Skjelde, til RA.

– Det er veldig mye kjekt og spennende på programmet i år. Vi jobber for å være Norges viktigste møteplass for mat og matkultur, og da er det utrolig kjekt at det er så mye spennende som skjer. Vi skal ikke ha telt tett i tett i Vågen, men vi skal likevel ha tre områder i bykjernen som vi skjermer av med forskjellig innhold, legger hun til.

Skjelde lover rekordmange lokalmatprodusenter på Gladmat-torget i sentrum. «Malt og Humle» med håndverksbryggeri, sider og mjød, finner man i Ledaalparken, og konseptet «Bakgården» er lokalisert til Nytorget. Der skal det være restauranter og scene med underholdning.

– Vi skal bruke «Bakgården» som en pilot for å teste ut det å drive matfestivalen på en mer miljøvennlig måte. Vi skal blant annet redusere avfall, sortere bedre og sørge for at publikum bruker gjenbruksservise, sier Skjelde og legger til at de har satt seg et mål om være Norges mest sirkulære matfestival.

I tillegg til program i de tre nevnte områdene i bykjernen, har Gladmat et ønske om å ta med innbyggerne ut på tur for å la dem oppleve hele regionen.

– Det skal gå Gladmat-løyper til fots, slik vi kjenner dem fra i fjor – fra restaurant til restaurant. Det blir gode Gladmat-retter og gode smaker. I tillegg skal vi ta publikum med på tur til Egersund med tog, til Finnøy med buss, og til Hjelmeland med båt. Vi lanserer disse tre nye turene fordi vi ønsker at publikum skal få oppleve mer, få kjennskap til produsenter og noen av de beste produktene som lages i regionen, og for å ha det kjekt sammen, sier den daglige lederen.

Gladmat arrangerer også turer rundt Gramstad i samarbeid med Stavanger Turistforening, og sanketurer til Viste og Tungenes.

– Uavhengig av koronapandemien har vi hatt planer om flere turer for å synliggjøre mye av det som skjer i regionen, og få folk til å komme seg ut på tur. Fjoråret ga oss muligheten til å teste dette, og det ble tatt veldig godt imot, sier Skjelde.

– Ny Gladmat i en løyen tid

I år flyttes Gladmatfestivalen til inngangen av sommerferien, 30. juni til 3. juli, i stedet for i slutten av juli. Denne endringen har ført til at Gladmat har fått med seg rekordmange lokale mataktører, og veldig mange engasjerte samarbeidspartnere.

– Det er vi utrolig glade for, sier Skjelde.

– Det blir ny Gladmat i en løyen tid med annet innhold og logistikk, og fordi reglene stadig endres må vi informere om dette nærmere festivalstart. Det er likevel ingen tvil om at vi kan drive Gladmat slik vi har planlagt, med de reglene som gjelder nå. Vi kan gå i gang på en smittevernvennlig måte, samtidig som vi håper at det åpnes mer opp i tiden før festivalen, legger hun til.

For Skjelde er det viktig at publikum vet at det er trygt på Gladmat. I fjor erfarte de hvordan de kunne legge opp til aktiviteter uten at det førte til store publikumsansamlinger, og det jobbes det for i år også.

– Vi rigger det til med lukkede områder hvor det er en form for registrering og telling av publikum, sier hun.

– Alle skal være trygge på at vi følger reglene som gjelder, og at opplevelsene skal gjøres innenfor de rammene. Vi har et godt samarbeid med Stavanger kommune og deres smittevern- og beredskapssjef, legger Skjelde til.

Eget program for barn

Slik som i fjor ønsker Gladmat å streame deler av innholdet, etter gode erfaringer med digitale sendinger. I tillegg videreføres Gladmat-løypene med mindre grupper publikum.

– Det vil være aktiviteter for alle på programmet?

– Absolutt. Noen hadde med seg barn på Gladmat-løypene i fjor, så det er mulig, men i tillegg har vi et eget program for barn. Vi skal blant annet ha gratis matkurs for dem i samarbeid med Norges kokkemesteres Landsforening Rogaland, sier Gladmat-lederen.

– Jeg håper virkelig at publikum gleder seg til matfestivalen, legger Maren Skjelde til.

Man kan melde seg på turene og få fullstendig oversikt over festivalens program på Gladmat sine nettsider.