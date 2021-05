Gladmat får en halv million kroner

Gladmat får 300.000 kroner fra bankens stiftelse Agenda Vestlandet. Stiftelsen har som formål å fremme bærekraftige prosjekter som skal bidra til omstilling og næringsutvikling på Vestlandet. I forkant av diplomoverrekkelsen onsdag fikk RA opplyst at Gladmat får midler til bærekraftssatsingen, og den strategien og den jobben som de ønsker å gjøre for grønn omstilling – å knytte sammen aktørene i bransjen fra matvareprodusenter, næringsmiddelindustri, serveringssteder og forbruker.

I tillegg får matfestivalen 200.000 kroner fra Sparebankstiftelsen Sparebanken Vests - Koronafond – som ble opprettet ekstraordinært for å kunne gi støtte til lag og organisasjoner som vil tape inntekter, eller gå glipp av inntekter på grunn av Koronaepidemien. Gladmat får disse midlene knyttet til økte kostnader for festivalen 2021.

– For oss er dette helt fantastisk. Vår fremste oppgave om å lage en utrolig kjekk matfestival hadde vi aldri klart uten partnere. Med denne støtten får vi også anledning til å jobbe mer strategisk med vår plan om drive en mer bærekraftig og sirkulær matfestival. Jeg håper at vi i sommer skal få muligheten til å vise fram dette som kan gjøre det både enkelt og kjekt for publikum og utstillere, sier Maren Skjelde til RA.

– Vi gleder oss enormt over gaven. Det har vært et tøft år – vi kan ikke drive festivalen som vi har gjort vanligvis. Det betyr at vi også i år mister store deler av vårt inntektsgrunnlag. Samtidig skal vi gjøre noe, og infrastrukturen vi bygger er kostbar, legger hun til.

Gladmat Onsdag ble det kjent at Gladmat får 500.000 kroner av Sparebanken Vest. Daglig leder i Gladmat, Maren Skjelde (midten), banksjef i Sparebanken Vest, Karen M. Nilsen (f.h.) og seniorrådgiver i Sparebanken Vest, Glenn Stangeland, møttes på Nytorget. (Kathinka Skott Hansen)

Skjelde forteller at i søknaden Gladmat sendte til Sparebanken Vest, ble det lagt vekt på konseptområdet Bakgården som får plass på Nytorget.

– Her skal det være restauranter, bryggeri og vinleverandører som skal drive området. Det skal være scene med underholdning og kokkekonkurranser. Som en del av bærekraftsstrategien kutter vi blant annet alt engangsservise, og bygger opp et vaskeri i samarbeid med andre gode partnere. Det skal sørge for at vi reduserer avfallet betraktelig, sier Skjelde.

Karen M. Nilsen, banksjef i Sparebanken Vest forteller RA at de har støttet Gladmat siden 2014, og totalt gitt matfestivalen 2,8 millioner kroner.

– Vi i Sparebanken Vest er veldig glad for å kunne bidra til det fantastiske arbeidet som Gladmat gjør for byen, regionen og matfylke Rogaland. Gladmat skaper en arena og ett nettverk der lokale matvareprodusenter og restauranter får muligheter å vise seg fram. I forbindelse med pandemien har vi sett at folk ikke har hatt muligheten til å bruke byen som man vil. Nå har de muligens fått enda mer interesse for lokale matprodusenter og varer, og dette gir også betydelige ringvirkninger, sier hun.

Årets Gladmat er flyttet fram noen uker, og braker løs 30. juni i stedet for midt i fellesferien. Matfestivalen varer fram til 3. juli.