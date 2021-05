Slik skal de feire 17. mai i år

17. mai er en viktig dag for mange, og to som er glade i nasjonaldagen er Jan Jostein Jacobsen og Terje Røisland, som er beboere på Slåtthaug sykehjem på Madla.

– Ja, dagen har betydd mye for meg i alle fall, nå er jeg 92 år gammel og jeg har vært med i speideren fram til nå, så jeg har opptrådt mye i speideruniform på 17. mai, sier Jacobsen.

– For meg er det opplevelsen og musikkorps som er 17. mai, legger Røisland til.

Tidligere har de pleid å feire 17. mai på den tradisjonelle måten med å blant annet se på barnetoget.

– Jeg har også vært mye med på flaggheis i byen, sier Jacobsen.

God mat, kaker og musikkorps

I år blir feiringen på Slåtthaug.

– Det blir nok bare her i år ja, men det blir kjekt det, sier Jacobsen.

For tross pandemien har Slåtthaug laget et opplegg for beboerne på nasjonaldagen. Aktivitet og frivillighetskoordinator på Slåtthaug sykehjem, Hilde Gustavsen har allerede planlagt aktiviteter for dagen.

– Det er viktig at de får en følelse av feiring nå også, så vi skal få Hafrsfjord skolekorps på besøk, så de skal spille og marsjere for oss.

Korpset kom og spilte for dem på 17. mai i fjor også, noe som ble godt tatt imot av beboerne da, så Gustavsen tror det blir en suksess i år også.

– Korps er noe som er viktig for mange, og kanskje spesielt i denne aldersgruppen så det er viktig for oss at de som bor her skal få gode opplevelser.

I tillegg til korps, vil det bli pyntet med blomster, og servert god mat og fløtekake. Når fløtekaken blir nevnt lyser Røisland opp.

– Fløtekake ja, det er jeg veldig glad i. Det er noe av det beste jeg spiser, det, ler han.

Gustavsen legger til at det ikke har pleid å være korps på sykehjemmet før pandemien.

– Tidligere har det vært sånn at de som vil kan bli kjørt ned til byen for å se på toget, men da har de måttet være der i fire til fem timer. Men slik jeg har forstått det kan det bli litt lenge for enkelte, så da er det jo veldig fint at vi kan få feire her på sykehjemmet, legger hun til.

Beboerne ser også fram til å feire nasjonaldagen.

– Ja, det tror jeg blir kjekt, sier Jacobsen.

[ Stavanger og Sandnes satser alternativt 17. mai ]

Det er ikke bare de eldre som må finne alternative løsninger til 17. mai, slik skal andre feire nasjonaldagen:

Russen satser på uteaktivitet

Mari Hole Ruud Mari Hole Ruud er russepresident på St. Svithun videregående skole. (Privat)

Russetiden blir annerledes i år også, og vil ikke avsluttes på 17. mai slik den tradisjonelt gjør, i år vil slutten på russetiden være rundt St. Hans. Likevel håper russen på å få til en feiring av nasjonaldagen.

Mari Hole Ruud er russepresident på St. Svithun videregående skole, hun håper at det blir mulighet for å få til et utearrangement med flere.

– Målet vil jo være å få arrangert noe ute som flere kunne vært med på, for eksempel en fotballkamp, blåruss mot rødruss eller et løp for eksempel.

Men usikkerheten rundt hva som blir lov og ikke, gjør det vanskelig å planlegge.

– Vi planlegger litt forskjellig ut ifra hvor mange vi kan være, enten om det blir fem eller om det kan være klassevis. Men vi har ikke lagt noen konkret plan enda.

Feirer med familien

Oline Ovesen, Malin Sunde Nilberg, Kristian Hoff og Finn Kristian Villacencio Johanson er elever på Madlavoll skole. (Tonje Thorstad Kilda)

Oline Ovesen, Malin Sunde Nilberg, Kristian Hoff og Finn Kristian Villacencio Johanson er elever ved 7. trinn på Madlavoll skole. De satser på å feire dagen med sine nærmeste.

– Siden det blir litt annerledes i år med tanke på korona, skal jeg nok bare ha en liten feiring med familien, sier Oline.

De tre andre sier seg enige.

– Ja jeg skal også feire med nærmeste familie og husstanden, sier Malin.

Til vanlig pleier klassen å gå i tog, men det tror de ikke at det blir noe av i år.

– Vi pleier jo å gå i tog med klassen. Jeg pleier også å spise middag med familien, i tillegg til å være på Madlaleiren sier Kristian.

Elevene liker å feire Norge sammen med familien, og tilbringe tid sammen med familie og venner. Men det er også en annen ting som blir trukket fram som et høydepunkt med nasjonaldagen.

– Is!, legger Finn Kristian til.

Jobber offshore

Paul Steinar Dalaker jobber som kokk offshore (Privat)

Paul Steinar Dalaker fra Haugesund jobber som kokk offshore, i år tilbringer han nasjonaldagen på Oseberg feltsenter for første gang.

– Jeg har ikke jobbet der på 17. mai før, men jeg tror det blir bra, sier Dalaker.

Han legger til at alle høytider blir ivaretatt offshore.

– I julen var det for eksempel en nordsjøprest som kom for dem som ønsket å snakke med noen. Det er ikke alle som synes det er like lett å jobbe på slike dager.

Også på 17. mai kommer det til å være et eget opplegg, selv om det ikke blir det samme som tidligere på grunn av pandemien.

– Vi har en egen 17. mai-meny, så det blir litt finere mat, også skal nok plattformsjefen holde tale. Så det blir kjekt å være med på selv om det ikke blir det samme som å feire hjemme.

Dalaker kommer fra en korpsfamilie, og er vant med å spille instrument på 17. mai.

– Jeg pleier å være med på både opptredener og i toget sammen med korpset, i tillegg til å være med på klassiske 17. mai leker. Jeg er ikke typen som fester så mye, så dagen lander som regel med å spise god mat på restaurant.