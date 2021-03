Utnevnt som ny statssekretær

Det melder Rogaland Venstre i en pressemelding fredag.

Det er i en ny stilling med delt ansvar mellom Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljødepartementet. Det vil være en koordinerende rolle for å kutte klimautslipp og samtidig tilrettelegge for nye grønne arbeidsplasser, ifølge pressemeldingen.

– Kjartan har lang erfaring i Venstre og er selv i fra næringslivet. Han har alltid heiet på de små og store jobbskaperne. Det er en stor glede å få hans kapasitet på laget, sier næringsminister Iselin Nybø (V) i pressemeldingen.

Lunde har i flere år jobbet som sivilingeniør for Bouvet AS. Han har de siste årene jobbet på prosjekter for Equinor innenfor styringssystem, prosjektledelse og analyse. Han er også leder i Rogaland Venstre og har en rekke verv i lokalpolitikken.

Den nye rollen som statssekretær vil være delt mellom to departementer som gjør at han vil jobbe tett på både næringsminister Iselin Nybø (V) og klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Tiltredelse er første arbeidsdag etter påske, tirsdag 6. april. Engasjementet varer fram til utgangen av juli.

I perioden får han permisjon fra alle sine verv i lokalpolitikken.