Regjeringen åpner for bruk av munnbind på videregående skoler

Utenfor undervisning betyr for eksempel til og fra klasserommene og i friminutt. Tiltaket skal være et ekstra smitteverntiltak for elever og ansatte, opplyser Kunnskapsdepartementet i en pressemelding.

Fram til nå har det vært en felles smittevernveileder for ungdomsskolen og videregående, men nå har sistnevnte fått en egen veileder.

Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet har utformet veilederen.

Trafikklyssystemet med grønt, gult, og rødt tiltaksnivå bevares i veilederen for videregående skoler.

– Smittevernveilederne med trafikklyssystemet har ført til forutsigbarhet og en struktur som er forståelig, men vi har fått tilbakemeldinger på at det er stor variasjon i hvordan det etterleves. En tydeliggjøring av veilederen har derfor vært en prioritering. Den nye veilederen skal gjøre det enklere for skolene å følge smitteverntiltakene, sier kunnskapsminister Guri Melby (V).

I den oppdaterte veilederen er det strengere retningslinjer for kontakter på rødt nivå. Antall kontakter elevene har i løpet av en uke halveres i forhold til gult nivå. Det betyr at klassene mange steder må deles i mindre grupper, eksempelvis i halve klasser, på rødt nivå.

Veilederen er også oppdatert med kunnskap om dagens situasjon når det gjelder smitte blant barn og unge med muterte virusvarianter.

