Mutert virus påvist i Klepp

Én person i Klepp er smittet med en mutert variant av koronaviruset. Det viser en analyse gjort ved Stavanger Universitetssjukehus, skriver Klepp kommune på sine nettsider.

Endelig svar på analysen er ventet fredag denne uken. Foreløpig er det ikke sikkert om det er snakk om den engelske, sør-afrikanske eller brasilianske muterte varianten av viruset.

Er i isolasjon

Kommunen opplyser videre at den smittede personen er i isolasjon, og at nærkontaktene er i karantene. En rekke personer er dessuten i føre var-karantene som følge av dette smittetilfellet.

Det er foreløpig ikke påvist smitte hos noen av de som er satt i karantene, og personer i samme husstand som den smittede har fått negative testsvar.

– Dette er gode signaler om situasjonen så langt, sier kommuneoverlege Roman Benz til Klepp kommune.

– Det er på det rene at nye varianter av koronaviruset er til stede i Norge, og nå også i vår region. Foreløpig tyder det ikke på at de er farligere enn «vanlig» korona, men de kan være mer smittsomme. Derfor er det viktig å holde på de gode smittevernvanene vi nå har fått. Når det blir oppdaget smitte med muterte varianter vil kommunene sette i gang målrettede føre var-tiltak for å avgrense smitten mest mulig – slik som nå, sier Benz.