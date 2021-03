Ti nye smittetilfeller siste døgn: – Minner oss om viktigheten av å overholde smittevernreglene

Det opplyser Stavanger kommune onsdag morgen.

De legger ut oppdaterte smittetall hver dag, og onsdag ble det klart at det var ti nye smittede i kommunen dagen før.

Totalt ble 517 personer testet for viruset tirsdag, og totalt ti testet positivt.

Av disse er seks stykker i alderen 10-19 år, mens de resterende fire er i aldersgruppen 40-49 år.

Viktig å følge smittevernreglene

– Viruset har smittet blant familiemedlemmer og andre nære kontakter. Vi har fått svar på tre prøver som foreløpig viser negativt for mutasjon. Flere prøvesvar vil komme i løpet av de nærmeste dagene, men foreløpig er det ingenting som tyder på at dette er et mutasjonsutbrudd, sier smittevernoverlege Runar Johannessen til kommunens nettsider.

– Dette minner oss om viktigheten av å overholde smittevernreglene og å begrense antall nærkontakter i løpet av en uke. Dette blir spesielt viktig nå når vi snart går inn i vinterferien. Vi vil følge smittesituasjonen nøye de kommende dager, legger Johannessen til.

En ansatt i administrasjonen ved Sunde skole er smittet av covid-19. Vedkommende har ikke hatt kontakt med elever. En medarbeider regnes som nærkontakt og er på hjemmekontor. Skolen er i normal drift, opplyser kommunen.

Over 50 i karantene

Tirsdag ble det også kjent at en elev ved Kannik skole og en elev ved Lassa skole har testet positivt for covid-19. Totalt er 51 elever og seks ansatte satt i karantene.

På Kannik skole dreier det seg om en elev på 9. trinn. Medelevene i den aktuelle klassen, totalt 27 elever og fire ansatte, regnes som nærkontakter. Det er sendt ut melding til alle berørte og alle foresatte vil også bli kontaktet av skolen.

I tillegg har en elev på 6. trinn ved Lassa skole testet positivt for covid-19. 24 medelever og to lærer er i karantene. De andre elevene på de to skolene møter på skolen som normalt. Informasjon vil bli fortløpende lagt ut på skolene sine hjemmesider, opplyser kommunen

Onsdag morgen melder Sandnes kommune om to nye smittede.

Den ene er en mann mellom 40 og 50 år, mens den andre er en mann mellom 50 og 60 år. Begge er nærkontakter.

Dette er det tredje tilfellet i Sandnes kommune denne uken.