Sørget for at han fikk utbetalt penger fra Nav han ikke hadde krav på

Den 54 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tingrett. Ifølge tiltalen unnlot han å føre opp alle timene han jobbet for to arbeidsgivere i på meldekortene han sendte Nav i perioden fra 5. mars 2018 til 31. mars 2019.

Dette førte til at han fikk utbetalt 146.393 kroner som han ikke hadde krav på.

Stavanger tingrett kom til at mannen hadde handlet med forsett.

«Retten viser til at det er tale om å ilegge straff for grovt bedrageri overfor NAV, og hvor beløpets størrelse og hensynet til allmennprevensjon, tilsier at det normalt skal reageres med en kortere ubetinget fengsel. Retten bemerker at siktede har gitt en uforbeholden tilståelse. Forholdet går tilbake til 2018 og frem til mars 2019, og forholdet var ferdig etterforsket høsten 2019, men har deretter hatt en betydelig liggetid på godt og vel ett år, slik at det har gått lang tid før saken blir pådømt. Beløpet som siktede har urettmessig mottatt, er i denne perioden i stor grad tilbakebetalt», heter det i dommen fra Stavanger tingrett.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til 30 timers samfunnsstraff med en gjennomføringstid på 120 dager. Subsidiær fengselsstraff er 30 dager.

