Tidlig mandag morgen, klokken 05.08, fikk politiet melding om et pågående innbrudd i Piggvarveien på Hundvåg.

Politiet kom til stedet kort tid etter, hvor de fant en knust rute. De fant også tyvgods i nærheten av huset.

Like over klokken 06.00 melder politiet at de har foretatt åstedsundersøkelser og at det blir opprettet sak på forholdet.