To Sandnes-kokker på det nye kokkelandslaget

Det skriver Norske Kokkers Landsforening (NKL) i en pressemelding.

De tre lagene – Kokkelandslaget, Kokkelandslaget Community Catering, og Kokkelandslaget Junior, har til sammen 33 utøvere. Aldri før har NKL presentert nye kokkelandslag med så mange utøvere. De neste fire årene skal de jobbe målrettet for å videreutvikle sine individuelle ferdigheter, skape trender og innovasjon, forvalte verdens beste råvarer.

Filip A. Bendi og Kim Iamram kommer begge fra Sandnes. Bendi jobber for Thon Hotels, og Iamram er i Team CAP. Nå er begge pekt ut til å være en del av kokkelandslaget.

NKL Manager for De Norske Kokkelandslagene, Gunnar Hvarnes, er klar for flere gull. (Tom Haga)

Sulten på gull

Videre i pressemeldingen informeres det om at det er Gunnar Hvarnes som er De Norske Kokkelandslagenes manager. Han har deltatt i 24 kokkekonkurranser på 26 år og skal nå lede lagene gjennom både VM i 2022 og OL i 2024. Hvarnes understreker at hans oppgaver blir å få hver og en på De Norske Kokkelandslagene løftet frem på best mulig måte og at de presterer litt over det som er forventet. Målet er å vinne.

– I neste års VM bør vi klare å få alle lagene på pallen. Jeg kommer nok til å legge inn et ekstra gir for å få Juniorlandslaget til å lykkes. De har aldri vunnet VM eller OL før, så jeg håper at vi skal klare det nå. Med tanke på rekruttering er det også viktig å vise at vi er skikkelig på hugget med de unge, sier Hvarnes.