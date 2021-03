Hentet hissig hotellgjest

Politiet måtte ta seg av en hissig hotellgjest som vandret rundt inne på et av Stavangers hoteller i 01.00-tiden natt til søndag. Han var meget ruset, angivelig på narkotika, etter eget utsagn. Mannen som ikke ville/kunne oppgi personalia ble satt i arrest, opplyser Sør-Vest politidistrikt på Twitter.

Fra Sandnes meldes det også om håndtering av hissige personer. En mann i 20-årene vil bli anmeldt for vold mot offentlig tjenestemann etter at han spyttet på en politimann. Mannen ble sattt i arrest, var beruset og var et ordensproblem i sentrum, ifølge politiet. Hendelsen utspilte seg også etter midnatt natt til søndag.