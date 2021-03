Skal ha stjålet fra butikken hvor hun jobbet som butikksjef

Det er statsadvokat Folke Åmlid som har tatt ut tiltale mot en 51 år gammel kvinne fra Stavanger. Den lyder blant annet på at hun i perioden fra 19. desember 2018 til 8. februar 2019, som ansatt som butikksjef, ved flere anledninger tilegnet seg klær til en samlet verdi av 10.000 kroner.

I perioden fra 2017 til 2018 skal hun også ha solgt jakker på finn.no som var en del av utbyttet fra et tyveri fra en butikk i Stavanger.

Forsikringsbedrageri

51-åringen må også svare for forsikringsbedrageri. I 2018 og 2019 skal hun ved tre anledninger ha meldt til politiet at syklene hennes var stjålet uten at dette var tilfelle.

Hun skal også ha meldt dette til forsikringsselskapet og på denne måten ha fått utbetalt 24.498 kroner for syklene.

Tyveri

Kvinnen er også tiltalt for tyveri. I perioden fra mars 2017 til september 2018 skal hun ha stjålet 41 bøker og én lydbok fra Sølvberget bibliotek og kulturhus. Forut for 22. desember 2016 skal hun også ha stjålet fem litografier til en verdi av 23.000 kroner fra et galleri i Stavanger.

Heleri

I perioden fra 2016 til 26. februar 2019 skal hun mottatt og/eller ha skaffet seg en rekke gjenstander som var utbytte fra én eller flere straffbare handlinger. Dette skal ha vært diverse merkeklær, sportstøy, sko, undertøy, vesker, solbriller, lamper, lysestaker, skåler, vaser, figurer/skulpturer, porselen, klokker, mobiltelefoner, nettbrett, bærbare PC-er, innrammede bilder, kunst, smykker og sykkeldeler med mer.

Saken skal opp i Stavanger tingrett 18. mars. Det er tatt forbehold å legge ned påstand om inndragning av en rekke av gjenstandene som gjelder heleriposten i tiltalen.

