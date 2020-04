NTF ser positivt på seriestart i juli

Følg RA Sporten på Facebook!

Både hos NTF og Norges Fotballforbund lever håpet om å få gjennomført en full 2020-sesong innen den neste skal starte. Selv om det ser dystert ut økonomisk for mange, mener Øverland at det rent praktisk ser mulig ut å komme i gang med fotballkamper for tomme tribuner i sommer.

NTF er interesseorganisasjon for klubbene i Eliteserien og 1. divisjon. De jobber nå med to scenarioer. Det ene er at seriespillet starter 15. juni, det andre at oppstartsdato blir 1. juli.

– Hvis vi kommer i gang med treningsarbeid i begynnelsen av mai, er 15. juni realistisk. Klubbene har sagt at de trenger fire uker med trening før vi starter å spille, sier Øverland til NTB og gjør følgende vurdering:

– Fotballkamper 1. juli er sannsynlig. Og så kan du si at det er en god mulighet for at vi klarer det 15. juni.

Åpnet luker

Norsk Toppfotballs administrerende direktør peker på at det har skjedd mye positivt med hensyn til å kunne spille en hel sesong i annen halvdel av 2020. Blant annet ligger det an til at europacupkamper og landskampaktiviteter i Uefa-regi flyttes på eller omorganiseres. I tillegg er signalene fra helsemyndighetene i Norge blitt bedre.

– Det er en positiv utvikling. 1. juli er ikke lenger en utfordring, men mer og mer realistisk. Uefa har sørget for at det har åpnet seg nye rom utover høsten, sier Øverland.

Samtidig påpeker han:

– Blikket mitt er likevel rettet mot punkt 1: Las oss ikke snakke om når vi kan spille, men at vi kommer i gang med treningene.

