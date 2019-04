– NRK mener det er relevant å fortelle at tre kunstnere, som har stått midt i en stor offentlig debatt, mottar til sammen 2,7 millioner av en samlet statlig pott, sa Marianne Ytre-Eide, redaksjonssjef i NRK, til medlemmene i Kringskastingsrådet som i går var samlet til møte.

– Det er nesten ingen oppsiktsvekkende sider ved denne journalistikken. Men det er en oppsiktsvekkende kontekst, sa også kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen.

«Tendensiøst»

Rådet behandlet i alt 19 klager mot NRK.no og nyhetsartikkelen som sto fredag 29. mars, med tittelen «Kunsterne bak «Ways of Seeing» får 2,7 millioner i stipend». Dette var dagen etter at justisminister Tor Mikkel Wara gikk av, som følge av at hans samboer er siktet for angrepene mot ham i vinter.

Artikkelen ble fulgt opp med en kommentar fra stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp), som uttalte: «Ingen bør få offentlig støtte for å spre hat, intoleranse og konspirasjonsteorier».

«Overskriften er reelt misvisende», skriver en av klagerne. «Tendensiøst», skriver en annen. «Utrolig trist å se den populistiske vinklingen NRK hadde på nyheten om kunstnerstipend til kunstnerne bak «Ways of seeing». Enten har journalistene ikke satt seg inn i hvordan systemet med tildeling av kunstnerstipend fungerer, eller så lyver de», framholder en klager.

Sterke reaksjoner

Redaksjonssjef Ytre-Eide konstaterte at NRK har fått mye kritikk for dette nyhetsoppslaget, men at hun mener NRK har dekket alle sider av saken og dermed har sitt på det tørre. Men hun la til at reaksjonene var spesielt sterke mot at NRK slo sammen de tre kunstnerstipendene til 2,7 millioner.

– Vi hele tida skrevet at støtten skulle utbetales over flere år. Men etter publisering valgte vi å løfte dette opp i ingressen, sa Ytre-Eide.

Kringkastingsrådet hadde delte meninger om saken. Særlig nestleder Torgeir Uberg Nærland var kritisk, og mente NRK hadde laget en konfliktskapende sak.

– Når man leser oppslaget, virker det som om kunstnerne har fått støtte på grunn av all støyen, sa også rådsmedlem Tove Karoline Knutsen.

– Det er ingenting i artikkelen som er feil. Jeg syns dette er et eksempel på at folk lett blir krenket uten grunn, sa imidlertid Marvin Wiseth.