Rogalandsavis

Lørdag 10/2: 0-3-1

Det ble ingen gull den første hele konkurransedagen, men medaljer i tre idretter som står nordmenns hjerter nært. Johann André Forfang og Robert Johansson tok sølv og bronse i hopp liten bakke, mens Marit Bjørgen fikk sølv på skiathlon og Marte Olsbu sølv på skiskyttersprinten.

Søndag 11/2: 1-1-2

Simen Hegstad Krüger ble Norges første gullvinner i Pyeongchang med sin sjokkseier i mennenes skiathlon, tross et tidlig fall. Martin Johnsrud Sundby og Hans Christer Holund sørget for helnorsk seierspall etter et taktisk perfekt løp. Sverre Lunde Pedersen ordnet den første medaljen på skøyteisen med bronse på 5000 meter, to tusendels sekund fra sølvet.

Mandag 12/2: 1-0-0

Maren Lundby mestret sitt tunge favorittpress og vant kvinnenes OL-renn i hopp tross et stygt fall på den siste treningen før rennet. Hun ble 100. norske utøver med OL-gull. Det var eneste norske medalje på en dag med mye stang-ut. Silje Norendal, Marte Olsbu og Tarjei Bø fikk alle den sure fjerdeplassen i sine øvelser.

Tirsdag 13/2: 1-1-0

Johannes Høsflot Klæbo vant mennenes sprint og ble tidenes yngste individuelle OL-mester i langrenn for menn. Maiken Caspersen Falla maktet ikke å forsvare tittelen i kvinneklassen, men tok sølvet bak Stina Nilsson. Curlingduoen Kristin Skaslien og Magnus Nedregotten tapte bronsekampen i mixed double, men fikk senere bronsen da russiske Alexander Krusjelnitskij ble dopingtatt.

LES OGSÅ: Vikings nye briter: – Nervepirrende og vanskelig (RA+)

Onsdag 14/2: 0-0-0

En dag da to av seks oppsatte øvelser blåste bort ble lekenes eneste uten norsk medalje. Nærmest var Jarl Magnus Riiber i kombinert. Han tok Norges sjuende fjerdeplass på OLs 28 første øvelser.

Torsdag 15/2: 3-2-1

Etter å ha ristet og slått på flasken i en snau uke ble det full ketsjupeffekt for Norge, med den største medaljefangsten på en dag i OL-historien. Aksel Lund Svindal la kneproblemene bak seg og suste inn til Norges første OL-gull i utfor noensinne. Ragnhild Haga sjokkerte med overlegen seier på 10 kilometer fri teknikk, mens Johannes Thingnes Bø la skuffelsene fra sprint og jaktstart bak seg og vant normaldistansen i skiskyting. Det ble også sølv til Kjetil Jansrud i utfor, til Ragnhild Mowinckel i storslalåm og delt bronse til Marit Bjørgen på 10-kilometeren.

Fredag 16/2: 0-1-1

Torsdagen var umulig å følge opp. Simen Hegstad Krüger var sjanseløs mot Dario Cologna på 15 kilometer fri teknikk og ble slått med 18 sekunder, men tok sølvet. Kjetil Jansrud tok også sin annen medalje i Pyeongchang-lekene med bronse i super-G, 18 hundredeler fra gullet.

LES OGSÅ: 20. plass på Stavangers skeleton-utøver

Lørdag 17/2: 1-0-2

Marit Bjørgen lot seg inspirere av svenske kommentatorer som mente hun var blitt for gammel og knuste Stina Nilsson på stafettens ankeretappe. Sammen med Ingrid Flugstad Østvold, Astrid Uhrenholdt Jacobsen og Ragnhild Haga tok hun sin 13. OL-medalje, og det sjuende gullet. Robert Johansson tok en ny bronsemedalje i storbakkerennet i hopp, mens Tiril Eckhoff sikret samme valør på skiskytternes fellesstart.

Søndag 18/2: 2-1-1

Som veteranen Bjørgen dagen før knuste stjerneskuddet Johannes Høsflot Klæbo konkurrentene på stafettens ankeretappe. Didrik Tønseth, Martin Johnsrud Sundby og Simen Hegstad Krüger ble også gullvinnere. Da hadde Øystein Bråten allerede ordnet norsk seier i fristilkjørernes slopestylefinale, mens Henrik Kristoffersen kjørte seg opp fra 10.-plass til sølv med beste omgangstid i storslalåmfinalen. Emil Hegle Svensen kompletterte en ny stor norsk dag med bronse på fellesstarten i skiskyting.

Mandag 19/2: 2-0-0

Bare tre øvelser ble avgjort i Pyeongchang den siste OL-mandagen, og det var norsk deltakelse bare i to av dem, men det forhindret ikke at det ble to gull. Håvard Holmefjord Lorentzen overveldet da han tross siste indre gikk inn til gull på 500 meter skøyter med 34,41, Norges første OL-gull på skøyter på 2000-tallet og det første på distansen siden 1948. Han er også første bergenser med gull i vinter-OL. Langt mer oppskriftsmessig var det at verdens beste hopplandslag ved Daniel-André Tande, Andreas Stjernen, Johann André Forfang og Robert Johansson vant lagkonkurransen klart.

Tirsdag 20/2: 0-1-0

Johannes Thingnes Bø og Emil Hegle Svendsen gikk Norge opp til sølv i blandet stafett i skiskyting etter at Marte Olsbu og Tiril Eckhoff hadde havnet på etterskudd. Frankrike var det ikke noe å gjøre med. I kombinert måtte Jarl Magnus Riiber tåle sin annen individuelle 4.-plass i OL.

LES OGSÅ: Oilers har 16 usikre spillerkort (RA+)

Onsdag 21/2: 2-1-1

Johannes Høsflot Klæbo vant lagsprinten sammen med Martin Johnsrud Sundby og ble fjerde mannlige utøver med tre gull i vinter-OL før fylte 22 år. Det ble seier også i lagtempo på skøyter, der Sverre Lunde Pedersen, Håvard Bøkko og Simen Spieler Nilsen slo Nederland i semifinalen og Sør-Korea i finalen. Sindre Henriksen gikk i kvartfinalen og er også olympisk mester. Ragnhild Mowinckel tok ny alpinmedalje med sølv i utfor, mens Marit Bjørgen ble første utøver med 14 medaljer i vinter-OL da hun tok bronse på lagsprinten med Maiken Caspersen Falla.

Torsdag 22/2: 0-1-1

I siste forsøk fikk kombinertløperne sin første medalje i OL, med sølv bak Tyskland i lagkonkurransen. Det var også dagen da det ble klart at Norges curlingutøvere heller ikke gikk tomhendt fra OL. Kristin Skaslien og Magnus Nedregotten ble flyttet opp til bronseplass i mixed double da OAR ble diskvalifisert for doping. Ellers var det en dag med stang ut for de norske: Henrik Kristoffersen ledet etter første omgang, men kjørte ut i slalåm. Ragnhild Mowinckel ble nummer fire i superkombinasjonen, og Norge fikk samme plassering i kvinnenes skiskytterstafett. Der ble det norsk jubel likevel da Ole Einar Bjørndalen så sin kone Darja Domratsjeva gå Hviterussland inn til gull.

Fredag 23/2: 0-2-0

Håvard Holmefjord Lorentzen så 1500-metervinner Kjeld Nuis slå ledertiden hans med fire hundredels sekund i siste par på 1000 meter, men med gull og sølv er han den nye sprintkongen. Emil Helge Svendsen mestret ikke den lumske vinden i gullduellen med svenske Fredrik Lindström på siste stående i stafetten, og måtte sammen med Lars Helge Birkeland, Tarjei Bø og Johannes Thingnes Bø (klart beste etappetid på 3. etappe i begge stafetter) nøye seg med sølv.

Lørdag 24/2: 0-0-1

Leif Kristian Nestvold-Haugen vant duellen mot franske Clement Noel tilstrekkelig klart og sikret Norge bronse i lagkonkurransen i alpint. Dermed hadde Norge satt ny rekord med 38 medaljer i et vinter-OL, en flere enn USA greide i 2010. Sebastian Foss Solevåg, Nina Haver-Løseth, Kristin Lysdahl og reservene Jonathan Nordbotten og Maren Skjøld fikk også bronse.

Søndag 25/2: 1-0-0

Med et bobgull natt til søndag tok Tyskland seg forbi Norge på medaljestatistikken, men Marit Bjørgen satte skapet på plass da hun utklasset konkurrentene på tremila og vant med nesten to minutter. 14 gull, 14 sølv og 11 bronse er tidenes medaljefangst av en nasjon i et vinter-OL, og Bjørgens 8 gull, 4 sølv og 3 bronse gjør henne til tidenes vinterolympier.