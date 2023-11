Ole (42) dekker håndball-VM på hjemmebane

---

Hvem: Ole Erevik (42)

Hva: Håndballekspert for Viaplay. Kommer opprinnelig fra Stavanger og har gjort karriere på TV etter en lang, innholdsrik håndballkarriere.

---

Håndball-VM, og du er nok en gang sentral i de norske hjem.

– Sentral og sentral. Jeg er i alle fall med Viaplay og skal stå litt på skjermen på våre sendinger. Det gleder jeg meg til. Jeg synes det er dritkult å være med på, og det er noe jeg alltid ser fram til.

Håndball og førjulstid går litt hånd i hånd i Norge. Hva er det egentlig som gjør at kvinnehåndball står så sterkt her til lands?

– Vanskelig spørsmål. De har fått et skikkelig fotfeste etter å ha prestert bra over mange år. De gir god underholdning til folk, og veldig ofte ender det med gull for dem. Det er også noen jenter på laget som har den evnen at de kan sjarmere seg inn hos seerne med smil og utstråling. Det er blitt en tradisjon at håndball og advent henger sammen, og slik blir det nok også nå i 2023.

Og da er det i din gamle hjemby, Stavanger?

– I alle fall den første uken av desember. Selvfølgelig synd at man ikke kan bruke flere dager her i Norges vakreste by, i stedet for Trondheim. Nei da, men det hadde vært helt perfekt for meg. Det er selvfølgelig kjekt å være hjemme, men jeg er også her for å jobbe. Det er noen lange dager med mye jobbing. Når man er fra Stavanger er det kult å være hjemme i byen.

Stavanger-mannen Ole Erevik er på plass i hjembyen. Her fra EM i 2020. (Vidar Ruud/NTB)

Vi har noen faste spørsmål også. Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Nå må jeg tenke. Det er jo et seriøst og dypt spørsmål. Jeg leser mest bare forholdsvis enkel litteratur. Den som kanskje kommer til meg, som har brakt minner og jeg oftest tenker på, er Havets Katedral.

Er det noe du angrer på?

– Å, det er mye! Helt sikkert, men ikke noe jeg står og tenker på. Jeg synes jeg har kommet et sted i livet der jeg er ganske glad for hvor jeg står med både familie og jobb. Skulle jeg endret på valgene jeg har gjort ville jeg nok ikke stått der jeg er i dag. Det hadde ikke vært bra.

Hva gjør deg lykkelig da?

– Det er å være sammen med familien min. Kone og unger. Det er også ekstremt kjekt å følge med på både håndball, fotball og all slags idrett. Jeg er veldig glad på jobb her, det er veldig spennende. Blir også lykkelig når Tottenham eller Viking vinner fotballkamper.

Da har du tidvis hatt noe å være lykkelig for.

– Ja, tidvis. Det går opp og ned. Det å være Tottenham- og Viking-fan er himmel eller helvete.

Hvem var barndomshelten din?

– Jeg var ekstremt sportsinteressert da jeg var liten også, så det må bli noen spillere. Jeg spilte både håndball og fotball til jeg var 15–16 år, og hadde mulighet for en lærlingkontrakt i Viking. Det er kanskje noe jeg angrer på? Jeg er usikker på hvor det hadde endt. Jeg tror det må være to keepere. Espen Karlsen i håndball og Erik Thorstvedt fra fotballen.

Hva ville du gått i demonstrasjonstog for eller mot?

– Jeg er ikke den som står fremst på barrikadene. Ville nok kanskje gått i et opptog for å stoppe krenkehysteriet.

Spennende tog. Hvem ville du stått fast i heisen med?

– Fritt valg blant alle?

Levende eller død.

– Et useriøst svar som kona sikkert er misfornøyd med er Scarlett Johansson, og for å ta det seriøse svaret må det være Nelson Mandela eller Barack Obama.