Fantastisk å bli førti: − Før skrek jeg høyt, nå prøver jeg å skrike klokt

Hvem: Veronica Simoné Fjeld (42) aka. Yummymummy

Hva: Journalist, forfatter, komiker, samfunnsdebattant og influenser

Hvorfor: Har denne uken gitt ut boken «Førti og føkkings fantastisk», som er en hyllest til midtlivet

Med denne boken vil Veronica Simoné Fjeld fortelle som alt som er bra med å bli 40 år (Jæren forlag)

− Gratulerer med bokutgivelse! Hvordan har de siste dagene vært?

− Først litt nervepirrende, som det jo er når jeg har jobbet med noe over lang tid. Men så var det slik at mange bestilte boken på forhånd, så da kunne jeg slappe mer av − og rulle inn til lanseringsfesten i limousin. Det har bare vært deilig!

− Hvilke tilbakemeldinger har du fått fra leserne?

− De fleste sier at de kjenner seg igjen. Jeg har skrevet om at vi ikke skal frykte å bli 40 år. Likevel er ikke livet en strak vei, så jeg har også skrevet om jobb, familie- og samliv, kroppspress og sex. Mange forteller meg at de har lest gjennom de 200 sidene på et døgn. Det at de ikke klarer å legge fra seg boken synes jeg er et godt tegn.

Veronica Simoné Fjeld på lanseringsfesten for den nye boken hun har skrevet (Helle Navratil)

− Hvorfor ville du skrive bok om det å være 40 år?

− Dette er en bok jeg har planlagt siden jeg selv entret 40-årene. Det er vanlig å skrive «gratulerer med 39-årsdagen» litt humoristisk i bursdagskortet til jubilanten. Jeg lurer på hvorfor − er det så ille å bli 40? I tillegg fant jeg ut at det er veldig få som har skrevet positivt om det å bli 40 år, så kremmeren i meg så at her er det et hull jeg kan fylle. Fortellingen i bunn er at det ikke er så verst å bli eldre. Det som skjer midt i livet, skal du ikke frykte. Og som alltid har jeg et personlig perspektiv i boken. Når jeg satte i gang med skrivingen, rant ordene bare ut av meg.

− Er det annerledes for en kvinne å bli 40 år sammenlignet med en mann?

− Mange damer opplever å bli diskriminert når de blir eldre. De er mindre attraktive på jobbmarkedet, og en psykolog har sagt at dating-verdien til damene faller allerede når de er 20 år! Jeg håper selvfølgelig at det ikke skal være forskjell på en 40-årig dame og mann. Det må vi vekk fra, men vi har ennå en vei å gå. Vi tenker for mye kjønn når vi ansetter, booker show, kjøper bøker og så videre. Det er fortsatt mangel på kvinnelige toppledere. Da gleder det meg at vi nå har kvinner på topp i politikken, både lokalt og nasjonalt.

− Det kan nok oppleves vanskeligere å «vise seg fram» som moden dame. Jeg har noen ganger tenkt på om jeg ville fått større gjennomslag om jeg var en mann. Men samtidig har jeg hele livet pushet grenser − det er en del av min personlighet. Mange lar seg hemme av at de får indirekte beskjed om at de ikke er gode nok. Jeg er her for å si at det skal du ikke bry deg om.

− Hva er det beste med å gå inn i 40-årene?

− Roen og selvtilliten. Og erkjennelsen av at det ikke var utseendet mitt som 20-åring som gjorde at jeg fikk ting til, men fordi jeg turte. Før skrek jeg høyt, nå prøver jeg å skrike klokt.

− Og det verste?

− Kommer ikke på noe. Jeg er jo fortsatt ung. Kanskje jeg vil se flere negative sider når jeg blir 80 år. 40-årene skal feires.

− Du er selv mor til to jenter. Hvilken verden og hvilket samfunn håper du de runder 40 år i?

− De er mye mer reflekterte som barn enn jeg var på grunn av informasjonsflyten. Jeg håper de blir voksne i et åpent samfunn, og at de vil ha det bedre. Jeg prøver å ikke snakke for mye om hva de burde gjøre, men heller vise dem. Jeg er nok en mor de kan bli flau av i dag, men jeg håper de vil se annerledes på det i retrospekt.

− Jeg er opptatt av å lære dem kildekritikk og være skeptiske til influensere som mener de har «heile vetet». Jeg håper de blir opplyste og kloke.

− Hva er dine beste råd til de som gruer seg til å bli eldre − uansett om de skal bli 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 eller 100 år?

− Å grue seg er «waste of time». Finn ut hvorfor du gruer deg. Er det utseendet, eller økonomi? Se om du kan finne en måte å takle det på. Ingen klarer å leve sunt og lykkelig om de ikke legger livet sitt under lupen iblant. Er det ikke digg å ligge med mannen din lenger? Finn ut hvorfor!

− Du bør glede deg til å bli eldre. Ingen kan bestemme hvor du skal være i livet til enhver alder. Alt faller på plass. Jeg synes tiåret fra jeg ble 30 til 40 år var mitt beste, men kommer sikkert til å si det samme om mitt neste tiår også. Med alderen setter du mer pris på hverdagen, og finner en hylle du liker å være på. Men så er det viktig å ikke gro fast heller.

− Så et par faste spørsmål til slutt: Hvem er ditt forbilde?

− Farmor. Hun var bautaen i mitt liv, som ung og voksen. Hun var trygg, god og full av historie, og viktigst av alt en gammel dame i livet mitt som hadde personlighet, hun var ikke «bare» en farmor.

− Hvis du kunne fjerne ett i-landsproblem, hvilket skulle det vært?

− At influensere synes det er vanskelig å merke reklame i innlegg på sosiale medier. Det er det ikke!

