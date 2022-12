Ny festival: – Vi skal by på det viktigste fra filosofi og vitenskap

I begynnelsen av juni arrangeres den første nordiske festivalen for filosofi og vitenskap, «Wonderful World», i Stavanger.

Det er TOU i Stavanger som hovedarena, og der skal det være en liten landsby, hvor publikum kan gå rundt mellom scener, barer, debatter, samtaler, foredrag, teater, konserter, eksperimenter, utstillinger og stands – og mye mer.

– Dette skal være en årlig festival som skal by på det viktigste fra filosofien og vitenskapen til enhver tid, som mediene gjerne ikke dekker på sin evinnelige nyhetsjakt og som politikken heller ikke tar ansvar for. Og som universitetene ikke selv klarer å formidle, fordi der vektlegges bare forskningen, sier festivalsjef Jan Inge Reilstad, til RA.

«Programmet vil favne 80 arrangement og skal by på undring og undringsfellesskap som over fire dager vil gi oss en mer vidsynt og opplyst forståelse av oss selv og framtiden,» står det i beskrivelsen på hjemmesiden til festivalen.

– Målgruppen er for oss alltid folk flest. Målet er å styrke offentligheten med den viktigste kunnskapen og visdommen, som ofte ikke slipper til der. I en ny medietid med en polarisert og fragmentert offentlighet full av fake news og dritt trenger vi en slik festival mer enn noen gang. Bare for å holde tungen rett i munnen, sier festivalsjefen.

Han påpeker at de allerede har prøvd ut dette formatet på økonomifeltet, med den nordiske økonomifestivalen Kåkånomics, som har vært en gedigen suksess.

– Og det er ikke bare publikum som er begeistret for å kunne få den beste kunnskapen formidlet på en time på en kafé, også professorene og fagfolkene er sjeleglade for denne muligheten til å formidle på en nedpå måte til folk flest, sier Reilstad.

Unik posisjon

Han understreker at det er ingen som tar ansvar for å lage festivaler som dette.

– Vi tar en posisjon her, som mangler. Jeg har brukt et helt år på å forankre festivalen rundt omkring i Norge og Norden. Med et meget sterkt redaksjonsråd, et mer aktivt lokalt programråd og et gedigent kontaktnettverk. TOU og UiS er perfekte medarrangører. KÅKÅ kan dette gamet. Og Stavanger er den perfekte byen å lage slike festivaler fra.

Han sier viktige stikkord for festivalen er å skape undring, se framover på vegne av barn og barnebarn med det beste fra filosofien og vitenskapen.

– Og skape den opplyste forståelsen som den norskættede demokratitenkeren Robert Dahl mente var den vanskeligste ingrediensen å få på plass for et fungerende demokrati. Vi skal ta med publikum til kanten av kunnskapen og la dem kikke inn i det vi ennå ikke vet nok om, oppsummerer festivalsjefen.

Festivalen er den første av sitt slag i Norge og Norden og billetter legges ut for salg januar 2023.