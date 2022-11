Kunsthall Stavanger inviterer barn til Arty Party

– Arty Party er et lavterskeltilbud der barna tar over kunsthallen. Konseptet går ut på at vi inviterer inn en profesjonell kunstner som lager og gjennomfører et spennende opplegg med barna av høy kvalitet. Forrige gang, i september kom det 280 barn og foresatte. Nå gjør vi i det igjen. Søndag blir det siste, store arrangementet for barn i 2022, sier Maria Råkil, koordinator og kommunikasjonsansvarlig ved Kunsthall Stavanger.

Arty Party er gratis og foregår mellom klokken 12 og 14 søndag.

Egentlig var det musiker Vilde Tuv som skulle holde Arty Party denne helgen, men Tuv er syk.

– Dermed blir det noen små endringer i arrangementet. I vår største sal blir det disco med musikk og aktiviteter med danser Victoria Heggelund. I barneverkstedet dekker vi hele gulvet med papir. Her får barna være kreative, forteller Råkil.

[ Nytt utested i de gamle Sting-lokalene ]

[ Slik kan kultur-kronene fordeles i 2023 ]