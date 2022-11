Vil fylle et gap i utelivet: − Flott at det tenkes nytt og kreativt

− Platebutikken, sjokoladekake, pasta, etter-skolen-stedet, Terje Vallestad, ramser Mariann og Dag Atle Meinich-Bache opp når Rogalands Avis spør dem hva de assosierer med Cafe Sting.

De to 54-åringene sitter i de samme lokalene de mimrer om, men det ser helt annerledes ut her i kveld. Nå heter lokalet nemlig Loft og er en nyåpnet cocktailbar.

− Vi har mange nostalgiske minner om Sting, men det er kjempebra at noen har tatt disse lokalene og åpnet et utsted med et helt annet konsept. Vi kjenner oss jo nesten ikke igjen. Det har blitt veldig urbant og kult her, sier Meinich-Bache.

Jarle Thorstensen, Anita Line og Rune Halvorsen kommer inn og setter seg ved bordet sammen med Meinich-Bache. De ler litt av at Loft skal være et utested for de mellom 25 og 40 år, og at de sånn sett er for gamle for den hippe baren, men samtidig er de levende bevis på at alle er velkomne på det nye utestedet.

− Faktisk møtte vi hverandre her, forteller paret Thorstensen og Line til RA.

Fra venstre: Mariann og Dag Atle Meinich-Bache, Rune Halvorsen, Jarle Thorstensen og Anita G. Line. (Eilin Lindvoll)

Spent på mottakelsen uten Sting-kake

Vi spoler tiden noen timer tilbake til da Kristine De Souza Ekeland og teamet hennes var i innspurten med å få det nye utestedet klart til den store åpningsfesten fredag 18. november.

− Jeg har jo som alle andre i Stavanger vært på Sting, og hørt historiene om, blant annet, at dette stedet brakte hvitløken til byen, samt erotikk-ukene som ble avholdt på den legendariske kafeen. Det var helt sykt mange ting her inne som måtte bæres ut da jeg overtok stedet, og det har vært et eventyr å føle sjelen i veggene mens vi har jobbet. Jeg føler meg privilegert som har fått lov til å ha dette prosjektet, sier De Souza Ekeland til RA.

Da vi møter henne i lokalene der Sting holdt til i sin tid, er det under fire timer til dørene åpner, og fortsatt er det fullt av arbeidsfolk med verktøy i hendene, rigging av sittegrupper og installering av kaffemaskin som skjer i kulissene. De Souza Ekeland er imidlertid ganske rolig og trygg på at de blir klare innen klokka sju.

− Det har vært en glede å jobbe i et lokale som er i siddisenes hjerter, men jeg har helt klart kjent på ærefrykt også. Her kommer jo jeg inn som en bulldoser og stripper lokalet «inn til beinet», for så å puste liv i det med et helt nytt konsept. Jeg er veldig spent på hva stavangerfolket synes når det ikke lenger er Sting-kake eller den kafeen her lenger som de kjenner fra 30 år tilbake i tid, sier hun videre.

Slik så det ut på det nye utestedet Loft under fire timer før åpningsfesten. Eier Kristine De Souza Ekeland og resten av teamet hennes er i full sving med å få alt klart. (Eilin Lindvoll)

Vendepunktet − og nysgjerrigheten

Selv om Sting var som en institusjon å regne i oljebyen, mener De Souza Ekeland at kafeen nok har levd litt i sin egen skygge før de måtte stenge dørene. Helt fra hun startet prosjektet med å skape Loft i februar, har hun hatt en klar visjon for hvilket utested hun ville starte. Men det var uaktuelt for henne å ikke prate med Terje Vallestad, som er en kulturliv-pioner i Stavanger og én av dem som etablerte Sting tilbake i 1984.

− Han spurte meg om stedet skulle hete Sting igjen, og da sa jeg «nei, det skal hele Loft». Heldigvis fikk jeg umiddelbar støtte av ham, og han var enig med meg om at jeg måtte gjøre utestedet til mitt eget, smiler De Souza Ekeland.

− Loft skal være et sted som inviterer folk til å være nysgjerrige. De som kommer hit skal ønsker å oppdage ny musikk, nye drinker, andre måter å sitte på og sosialisere. Jeg håper dette blir en smeltedigel for alt det spennende som skjer i byen. Hit kan du komme som du er, det skal verken være pompøst eller høy terskel for å komme inn døren. Jeg er ekstremt opptatt av at folk skal føle seg velkomne og at de skal føle kjærligheten i rommet, fortsetter De Souza Ekeland.

Utestedet Loft håper å treffe de som er mellom 25 og 40 år, men innehaveren er klokkeklar på at alle kan få komme om de vil.

NHO applauderer kreativiteten i utelivsbransjen

Tone Grindland, regiondirektør i NHO Rogaland, har selv satt pris på å besøke Sting i mange år, men nå er hun spent på hvordan det nye stedet blir.

− Det som kjennetegner næringslivet og serveringsbransjen i Rogaland, er evnen til omstilling og det å finne nye, spennende konsepter. Restaurant- og serveringsbransjen er kjempeviktige for Stavanger, både fordi det trekker mange besøkende hit, det gir gode opplevelser til innbyggerne våre og det skaper mange arbeidsplasser, sier Grindland til RA.

− Bare i løpet av det siste året har denne bransjen ansatt 1674 nye personer i Rogaland. Vi har mange kreative og flinke bedriftseiere i regionen vår, som tenker nytt og spennende, framholder hun.

Tone Grindland, regiondirektør NHO Rogaland. (Moment studio)

De Souza Ekeland synes det er stas av NHO er så positive til det hun og andre gjør for utelivet i byen.

− Stavanger har egentlig et luksusproblem når det kommer til utelivsutvalget. Vi har mange utesteder som leverer knallbra på det de driver med, så det er ingenting å si på tilbudet. Det er vel heller et «problem» at det ikke er nok folk til å fylle barene og pubene, ler De Souza Ekeland.

− Det er likevel et gap, synes jeg, som jeg håper Loft kan tette igjen − nemlig et sted hvor det går an å oppdage nye ting hver dag, avslutter hun.

