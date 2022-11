Slik fordeles kultur-kronene

– Mange har veldig gode besøkstall å vise til, og det er tydelig at folk har vært klare for festival. I tillegg har innbyggerne fått oppleve et bredt tilbud innen kunst og kultur på små og store scener i byen, sier kultursjef Kristina Ehrenberg-Rasmussen i en pressemelding.

Kulturbudsjettet til Stavanger kommune er ennå ikke vedtatt, men kommunedirektøren har foreslått å øke neste års budsjett for kulturvirksomheter med 800.000 kroner. Dette gir kommunen muligheten til å prioritere nye søkere og opprettholde årets tilskuddsnivå, noe kultursjef Ehrenberg-Rasmussen er glad for.

Totalt har kulturvirksomhetene søkt om litt over 18 millioner kroner for 2023. Nå legger kultursjefen i Stavanger kommune fram sitt forslag til hvordan totalt 11.146.000 kroner skal fordeles til byens kulturvirksomheter.

Kultursjef Kristina Ehrenberg-Rasmussen. (stavanger kommune)

Musikk

About Last Night Festival Stavanger: 0 kroner

Akantus Ensemble: 0 kroner

Blygeharry As: 125.000 kroner

Checkpoint Club As: 100.000 kroner

Concord Stavanger: 135.000 kroner

Domkirken Musikk: 300.000 kroner

Gorrlaus: 100.000 kroner

Insimul: 120.000 kroner

Kitchen Orchestra: 150.000 kroner

Klang Av Oldtid Da: 0 kroner

Kulturbruk 44/4: 65 000 kroner

Kutin Konsert Forening: 0 kroner

Mablisfest AS: 500.000 kroner

Maijazz: 850.000 kroner

Marit Risnes Sopran: 0 kroner

Martinique AS: 0 kroner

Musikkfest Rogaland: 200.000 kroner

Norsk Orgelfestival: 150.000 kroner

Norwegian Youth Chamber Music Festival (Nycmf)/K&Mfest: 150.000 kroner

Ny Musikk Stavanger: 180.000 kroner

Siddis Brass: 150.000 kroner

Song Circus: 130.000 kroner

St. Johannes Sokn: 60.000 kroner

Stavanger Barokk: 0 kroner

Stavanger Bluesclub: 140.000 kroner

Stavanger Brass Band: 250.000 kroner

Stavanger Jazzforum: 530.000 kroner

Stavanger Kammermusikkfestival: 785.000 kroner

Stavanger kirkelige fellesråd: 200.000 kroner

Stavanger Rockeri: 195.000 kroner

Stavanger Tinfabrik AS: 0 kroner

Stavanger Vise Og Lyrikk Klubb: 65.000 kroner

Stokka Sokn: 0 kroner

Utopia AS: 400.000 kroner

Valen Vokalensemble: 130.000 kroner

Zang: 0 kroner

Scenekunst

Dansis (Dansekunst I Stavanger- Regionen): 400.000 kroner

Dybwikdans Siri Dybwik: 250.000 kroner

Elefantteateret AS: 200.000 kroner

Findlay//Sandsmark: 250.000 kroner

Gosenrevyen Fritid: 200.000 kroner

Moco: 100.000 kroner

Molitrix Scenekunst: 0 kroner

Mågå: 200.000 kroner

Stand Up Rogaland: 50.000 kroner

Stavangeren/Stavanger Scenedrift AS: 200.000 kroner

Litteratur

Bokhuset: 200.000 kroner

Kåkå Kverulantkatedralen: 800.000 kroner

Stavanger Sakprosafestival: 0 kroner

Tekstallianse: 150.000 kroner

Visuell kunst

Bruksrommet/Tou Scene: 0 kroner

Contemporary Art Stavanger: 250.000 kroner

Expo Events AS: 0 kroner

Salongen Visningsrom & Atelierfellesskap: 80.000 kroner

Studio 17: 120.000 kroner

Tverrestetisk

Consulatet: 150.000 kroner

Elefant: 0 kroner

KRA – Kunst Rom Arbeid: 170.000 kroner

Munkehagen: 80.000 kroner

Musikkstuen Påfyll: 100.000 kroner

Rimi/Imir Produksjons Og Visningsplattform: 816.000 kroner

Skambra Damer: 60.000 kroner

Film

Chezville AS: 110.000 kroner

Von Mørner AS: 0 kroner

Kulturarv

Stavanger Veteranbåthavn: 50.000 kroner

