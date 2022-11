Gir ut historisk bok: – Flere viktige hendelser skjedde i Rogaland

Sagaen forteller historien til den mest berømte og omstridte norske vikingkongen, Olav Haraldsson, og er et av de første sagaverkene som ble skrevet i Norge.

Flere viktige hendelser som skjedde i Rogaland under Olav Haraldssons styre er beskrevet og nye illustrasjoner er trykket i boken.

– Den Legendariske Olavssaga er et av de eldste sagahåndskriftene vi har og er over 800 år gammelt. Originalen, som omhandler Olav Haraldsson den hellige, er fra ca. 1190 og ble skrevet i Norge. Vi tenker ofte at sagalitteraturen kommer fra Island, men her snakker vi altså om en fortellertradisjon opphav i Norge som er med å utgjøre selve grunnstammen i norsk litteratur. Dessuten er det en kjempespennende fortelling, sier Bård Titlestad, forlagssjef i Saga Bok, til RA.

– Hvem er målgruppen?

– Sagaene er det vi en gang ville kalt folkelitteratur. De blander historie, roman, filosofiske og moralske tema og ikke minst en svært dagsaktuell maktkritikk, med elementer av fantasy og eventyr som bør kunne interessere de fleste som leser litteratur.

Titlestad påpeker at det har vært en veldig sterk interesse for Olav den hellige de siste par årene.

– Olav er både fascinerende og kontroversiell, både som historisk og legendarisk skikkelse.

Kamp på Karmøy

Torgrim Titlestad er historieprofessor og redaktør for Den legendariske Olavssagaen, og forteller litt om hvilken rolle Rogaland har i sagaen:

– Som mektig herse var Erling Skjalgsson på Sola en trussel mot kong Olav Haraldsson. I Den legendariske Olavssaga kan vi blant annet lese den dramatiske historien om Asbjørn Sigurdsson, Erling Skjalgssons nevø. Nord i landet hadde kong Olav forbudt all handel med kornvarer. På grunn av mangel på korn seilte Asbjørn sørover og fikk hjelp av morbroren sin – han fikk kjøpt korn av Skjalgssons treller. Som følge av dette ble det en stor kamp mellom Asbjørn og kong Olavs årmann Tore Sel, på Karmøy. Asbjørn fikk tilnavnet Selsbane fikk han fordi han drepte Tore Sel. Kong Olav ville henrette Asbjørn, men Erling Skjalgsson kalte raskt inn Rogalandsleidangen på 1440 mann og tvang kong Olav fra å henrette Asbjørn for drapet. Denne hendelsen bidro til å øke spenningen ytterligere mellom Kong Olav og Erling Skjalgsson, sier Titlestad.

– Som kjent var det drapet på Erling Skjalgsson som skulle lede til kong Olavs fall, og at motstandere samlet seg til kamp mot Olav på Stiklestad. Den legendariske Olavssaga er en sentral kilde i spørsmålet om hvor Erling Skjalgsson falt etter at kong Olav Haraldsson lyktes med å lure ham i et bakhold. Ifølge opplysningene i sagaen falt han i nærheten av Bokn.