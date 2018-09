Kåsen spent på om publikum kommer

Rogalandsavis

Følg RA Sporten på Facebook !

Med unntak av medieoppmerksomheten, merker ikke Sola den store forskjellen på hverdagene i eliten og divisjonen under.

– Både med tanke på økonomi og samarbeidspartnerne våre ligger vi på omtrent samme nivå som vi gjorde i Eliteserien. De fleste av sponsorene var på lengre kontrakter da vi rykket ned, så vi har ikke merket noen negativ trend, forteller Kåsen til RA.

Solas daglige leder sier at de har budsjettert med en liten publikumsnedgang.

– Publikum er kanskje det jeg er mest spent på, siden billettsalget ikke startet ordentlig før denne uken. Derfor er det litt vanskelig å si, men jeg håper at vi skal ligge på noenlunde de samme tallene som vi hadde i fjor. Det vil nok variere en del fra kamp til kamp, men vi har fortsatt de samme spillerne og lojale supportere, så vi håper at folk kommer for å støtte oss på veien opp igjen, sier Kåsen.

LES OGSÅ: – Det blir en helt ny verden

Drifter som et elitelag

Han sier at spillerne heller ikke skal merke noen forskjell i sin hverdag.

– Bortsett fra at det ikke har vært et like stort trykk fra mediene i år som det var før sesongen i fjor, så er det ikke stor forskjell. Du merker at vi ikke spiller i Eliteserien, og alle skulle selvsagt ønsket vi gjorde det, men vi skal drifte klubben som en Eliteserie-klubb også i år, sier Kåsen og fortsetter:

– Driftsmessig legger vi oss på det samme nivået, og går selvsagt for opprykk. Det har vi også solgt inn til samarbeidspartnere og alle andre som er med på reisen. Selv om vi har et godt lag må vi være ydmyke med tanke på oppgaven vi står overfor, så vi må ta alle kampene på alvor og vise at vi fortjener det favorittstempelet vi har, sier Kåsen.

LES OGSÅ: Knallhard motstand for både Sola og Viking