– Det blir en helt ny verden

Sjelden har et lag vært større favoritter og hatt et større favorittstempel før en seriestart enn det Sola har i årets 1. divisjon for kvinner.

– Det blir en helt annen verden for mange av oss, og det er helt klart litt annerledes enn det vi er vant med. Nå er det sånn at vi har satt oss i den situasjonen selv med nedrykket i fjor, og da er det bare å gjøre det beste ut av det, forteller Herrem til RA.

Skynder seg langsomt

Hun er tilbake på parketten etter å ha blitt mor til lille Theo, og skynder seg langsomt.

– Det har vært fint å returnere til håndballbanen, og det var noe jeg måtte bli vant til igjen. Jeg er med på alle treningene, og det har gått litt fra null til hundre med tanke på hvor mye jeg har vært med. Jeg har glemt å ta det steg for steg, men jeg har et stykke igjen før jeg er tilbake i godt, gammelt slag, sier hun.

Herrem har snakket en del med Heidi Løke som ble mor rett før forrige sesong, og sier at hun bare må ta det i eget tempo.

– Du kan snakke med så mange du vil, og få andres meninger og erfaringer med tanke på opptreningen etter å ha blitt mor, men til sjuende og sist må du gjøre det som føles rett for deg. Det er veldig forskjellig fra person til person, og nå jobber jeg med å få tilbake kraften i beina og den fysiske formen, sier kantspilleren.

– Finnes ingen snarveier

Med spillere som Tonje Nøstvold, Malin Holta, Kristiane Knutsen, Kristina Novak og Line Ellertsen i tillegg til Camilla Herrem er det ingen tvil om at opprykk er det eneste som er godkjent for Sola i år.

– Jeg synes vi har et veldig godt lag, men det er viktig å ikke tenke for langt fram. Det finnes ingen snarveier, og vi må være på i hver eneste kamp for å rykke opp igjen, forteller Tonje Nøstvold til RA.

Hun oppsummerer årets oppkjøring med et eneste ord.

– Lang! Det har vært en mye lengre oppkjøring enn det jeg har vært vant med, og nå er det godt at vi endelig er i gang igjen. Det er god stemning i gruppen, og prestasjonene i oppkjøringen har vært bedre og bedre. Vi har fortsatt litt å gå på, men vi er klare for å starte sesongen nå, sier hun.

Etter litt depping da nedrykket var et faktum, går klubben inn i årets sesong med ny trener og sterk spillerstall.

– Det blir en omveltning for oss, og det er ingen som er fornøyd med at vi i år ikke spiller i eliten. Hvis det er en positiv ting med nedrykket, så vil de yngre spillerne våre få mer erfaring og forhåpentligvis mer selvtillit inn mot neste sesong. Vi må bare gjøre det beste ut av det, og bygge et godt fundament for framtiden, sier Nøstvold.

– Bra at alle ble med videre

Verken Nøstvold eller Herrem sier at de merker en stor forskjell i hverdagen, etter at Scott Harrington tok over for Knut Ove Joa etter forrige sesong.

– Det har vært mange fysiske tester og mye fysisk trening, som er normalt på denne årstiden. Ellers er det ikke så stor forskjell på det Scott og Knut Ove vil ha oss til å gjøre. Håndball er ikke en veldig komplisert idrett, men vi må være gode i forsvar slik at vi får løpt mye, sier Herrem og fortsetter:

– Det virker som jentene er i god form, og det ser bra ut på trening. Vi må utnytte det at vi har veldig mange farlige spillere i alle posisjoner, og at hvis de setter frimerke på én spiller så åpner det opp rom for andre, forteller landslagsspilleren som måtte gå en ekstra runde for å spikre eget opplegg foran året sesong i 1. divisjon.

– Det er veldig bra at alle ønsket å bli med videre, og jeg snakket en del med Malin (Holta) om situasjonen. Hun kom hjem fra proffeventyr i Frankrike, men også hun ønsket å være med for å spille i 1. divisjon. Når også Thorir (Hergeirsson) var positiv med tanke på landslagsspill, var avgjørelsen enkel. Jeg elsker å spille i Åsenhallen, og gleder meg til en ny sesong, forteller Herrem.

