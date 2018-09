Rogalandsavis

– Vi vil gjerne utfordre dem på noe de ikke pleier å gjøre. De har løpt terrengløp tidligere, men Filip har ikke løpt terrengløp på lang tid, sier pappa og trener Gjert Ingebrigtsen.

– Større enn dette kunne vi ikke fått. Vi gleder oss veldig, sier en strålende fornøyd løpsleder Jon Anders Kvisgaard til Ringerikes Blad.

Skulle det bli løyperekord, venter 15.000 kroner i premie.

– De løper ikke for at de skal få mye penger. Dette går mest på at de vil løpe og ta rekorden, sier Kvisgaard.

Det er ventet at over 2500 løpere vil delta i Hytteplanmila 20. oktober. Start og mål er på Svendsrudmoen i Hole.

Henrik Ingebrigtsen stiller derimot ikke til start. Han er opptatt med planer i USA.

Eldstebror Ingebrigtsen blir imidlertid å se rundt Mostvatnet imorgen, der han deltar i 58. utgaven av Mosvannsløpet.

