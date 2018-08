Hammer Stavanger sikret hovedsponsor til 2022

Rogalandsavis

Repsol har vært sentral i Tour de Fjords vekst de seneste årene, og var også hovedsponsor for det nystartede Hammer Stavanger-konseptet som ble arrangert for første gang i år.

På Stavanger Forum under ONS 2018, på samme arena som Hammer Stavanger ble arrangert offentligjorde arrangør og sponsor nyheten om den langsiktige avtalen.

– Vi er veldig fornøyd med at Repsol Norge blir med oss videre som hovedsponsor. Det viser at sponsorer som har vært med ser verdiene i arrangementet. Langsiktigheten skaper en forutsigbarhet for oss som arrangør som er veldig viktig, sier rittdirektør Roy Hegreberg i en pressemelding.

Repsol inngikk for første gang et samarbeid med Tour des Fjords, da de sponset ungdomstrøyen i rittet fra og med 2016-utgaven.

– Samarbeidet gir oss mulighet til å støtte dette positive idrettsarrangementet i Stavanger-regionen. I tillegg får vi markert og synliggjort at Repsol Norge er et selskap som nå har etablert seg i Stavanger og har en langsiktighet i Norge og på norsk sokkel. Til slutt, og ikke minst, håper vi at inngåelsen av en slik avtale vil skape stolte og motiverte medarbeidere, sier administrerende direktør i Repsol Norge Vidar Nedrebø.

