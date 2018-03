Derfor tror vi Bjarnes menn går rett opp igjen i 2018

Rogalandsavis

Endringene i Viking har vært formidable denne vinteren. Spillestilen er ny, trenerteamet er nesten helt nytt, formasjonen er ny og flere av ansiktene er nye. Likevel er grunnene for å tippe de mørkeblå rett opp så mange at vi tar sjansen.

Den kanskje viktigste faktoren er troppen. Bredden 26 spillere gir, betyr kjærkommen konkurranse om plassene. Det betyr også at trenerteamet i større grad kan kjøre spillerne langt hardere i hverdagen.

Kvaliteten som etter hvert har kommet til er det heller ikke mye å si på. Zlatko Tripic er indrefilet på nivå to. I tillegg er det plusset på med spillere med erfaring fra Eliteserien og spennende unggutter. Skal en peke på usikkerhetsmomenter er det stopperplass og keeperplass. Iven Austbø blir nok valgt, men han må heve seg kraftig fra i fjor. Mangel på fysikk og rutine kan bli et tema i midtforsvaret – uten at det nødvendigvis blir det.

Likevel tror vi ikke Viking vinner divisjonen. De har en god stall, men det er ikke slik at de har den suverent beste. En skal også huske på at de er uten erfaring fra denne situasjonen og at alle vil slå en av aristokratene i norsk fotball. Det vil spille inn.

Et lag som kan dette er definitivt Sogndal. Heiskonduktørene fra saftbygda er mestere i å komme seg tilbake på direkten etter sine mange nedrykk. Artisten Komsoon er ute. Det er også stabile Teniste. Likevel har Sogndal en helt egen evne til å erstatte profilene. Vi tror Eirik Bakke og co. får det til også denne gangen. Defensivt ser det allerede bra ut. Reiss Greenidge og Even Hovland kan bli leie å møte.

Aalesund bygger nytt med Lars Bohinen. Ballbesittelse og 3-4-3 blir høyst sannsynlig planen. Bohinen har nylig vist at han får det til med Sandefjord. Selv om laget er ribbet offensivt etter nedrykket er velprøvde Torbjørn Agdestein og den islandske tanksenteren Hólmbert Friðjónson hentet inn på topp. De blir garantert å regne med i striden om direkte opprykk.

Mjøndalen er det eneste laget vi ser ­som for alvor kan blande seg inn med de andre tre i kampen om å gå rett opp. Bruntrøyene har riktignok mistet toppscorer Pellegrino, men var først og fremst strålende defensivt da de avsluttet forrykende i fjor. Mye av æren for det fikk den høyreiste stopperen Quint Jansen – som kunne endt i Viking før 2017-sesongen.

Ullensaker/Kisa, anført av poengmaskinen Niklas Sandberg fra Sandnes, imponerte stort i 2017. Vegard Skogheims lag både scorer og slipper inn mange mål. Finner de flyten er ikke kvalifisering usannsynlig – selv om det har vært noen utskiftninger i stallen også her.

Jerv har hatt sine problemer det siste året. Laget som holdt på å rykke opp to år på rad før det slet både med poengfangst og økonomi. Med tanksenter Aram Khalili på plass fra Bryne kan de vente seg flere scoringer. Kanskje får trener Arne Sandstø se at det klaffer med Khalili og Tor Andre Skimmeland Aasheim? Vi tror uansett de blir bedre enn i fjor.

Kongsvinger er foran seriestarten naturligvis preget av bortgangen til talentet Adrian Lillebekk Ovlien. Så kan det fort skje at tragedien samler klubben til et løft opp fra fjorårets svake 10. plass. Vi tror de kan kjempe om en kvalikplass. Det er gjort endringer i stallen. Flere av de nye kommer fra 2. divisjon, men det behøver ikke bety så mye om en treffer – som Sarpsborg flere ganger har bevist i divisjonen over. Adem Guven er fortsatt en artist og klassespiller på dette nivået.

Åsane vil merke at storscorer Geir André Herrem er solgt, men laget kan fortsatt vente seg mye mål og assister fra Eirik Huseklepp. Han var en åpenbaring da han kom inn på lån i fjor. Mons Ivar Mjelde er avhengig av å ta laget et steg videre – på tross av at et par av profilene er borte. Det kan Åsane klare – om de fortsetter å være like sterke hjemme som i fjor.

Vårt tips for Obos-ligaen 2018:

1. Sogndal

2. Viking

3. AaFK

4. Mjøndalen

5. Ullensaker/Kisa

6. Jerv

7. Kongsvinger

8. Åsane

9. Sandnes Ulf

10. HamKam

11. Florø

12. Tromsdalen

13. Strømmen

14. Levanger

15. Notodden

16. Nest Sotra